Světové jedničce a velké hvězdě celého původem korejského sportu podlehla 34:6 na body. „Bylo to hodně fyzicky náročné, moc jsem jí nestačila,“ uznala česká reprezentantka pár minut po boji.

Do jisté míry se jednalo o nejprestižnější souboj její dosavadní sportovní kariéry. „Užila jsem si to. Byla pro mě velká čest s ní bojovat,“ přiznala výjimečnost okamžiku Iveta Jiránková. Do Těmic na Pelhřimovsku tak veze pátou příčku.

Na dálku její počínání sledoval klubový trenér Petr Lacek. Radost z vysoké prohry neměl. Na druhou stranu došlo i na slova uznání. „Boj jsem neviděl, takže ho moc hodnotit nemohu. S Ivetou jsem ale mluvil a potěšilo mě, že řekla, že by si to s ní rozdala klidně znovu. Necítil jsem z ní žádnou uplakanost, což je dobře,“ svěřil se.

Pelhřimovský klub na mistrovství Evropy potvrdil dominantní postavení v českém taekwondu. Čtyři z pěti českých reprezentantů jsou členy právě SK Taekwondo Lacek. Do osmifinále se probojovali Jan Fiala a Michaela Kubíková.