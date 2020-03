„Zprávu musíme přijmout, je to holý fakt. Samozřejmě to není nic příjemného, ale existují i vyšší principy. Biatlon není na světě nejdůležitější, zdraví lidí je důležitější. Rozhodnutí se přizpůsobíme," řekl Hamza ČTK.

Biatlonový Světový pohár míří na Vysočinu pošesté. V předchozích pěti ročnících si vybudoval pověst jednoho z fanouškovsky nejlepších podniků seriálu. I letos se do ochozů a k tratím chystalo každý den 30 tisíc lidí. "Je samozřejmě škoda, že o tu báječnou atmosféru letos přijdeme, ale tak to je," litoval Hamza.

Přijdou o pětatřicet milionů

Příjem ze vstupného je pro organizátory jedním z důležitých faktorů rozpočtu, který se pohybuje mezi 65 a 70 miliony korun. „Vstupné se bude blížit k pětatřiceti milionům, dohromady se vším všudy, s fakturacemi," uvedl Hamza.

O možném vracení vstupného se teprve rozhodne. „Až dostaneme oficiální rozhodnutí, zatím máme jen vyjádření z médií, tak to budeme řešit," řekl Hamza. V České televizi doplnil, že pořadatelé budou se státem jednat o kompenzaci. "Žádná pojišťovna takové věci neuhradí. Věřím, že zasedneme ke stolu a celá věc se rozumně vyřeší," řekl.

Markéta Davidová jen v televizi

Fanoušci můžou Markétu Davidovou a spol. sledovat v televizních přenosech. „Předpokládám, že závody proběhnou standardně, akorát to bude trošku smutný pohled. Život přináší různé problémy a musíme se s tím srovnat," uvedl Hamza.

Také Mezinárodní biatlonová unie IBU uvedla, že je škoda, že se novoměstské závody pojedou bez tradiční kulisy. „Po čtyři dny ji vytváří přes sto tisíc fanoušků, což ze závodů dělá jedinečný zážitek pro sportovce. Jak ale IBU deklarovala, respektujeme a podporujeme všechna rozhodnutí národních autorit týkajících se opatření proti koronaviru," stojí v prohlášení IBU.

Většina týmů přijede do Nového Města na Moravě dnes. Sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář věří, že všichni včetně Italů jsou zodpovědní. „Věřím, že šli cestou prevence a vyhýbali se nakaženým regionům. Je to o zodpovědnosti každého ke svému okolí. Prevence je důležitá a to je základní věc," řekl Rybář v České televizi.