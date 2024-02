Šampionát se naopak vydařil mladým atletům v barvách velkomeziříčského Sokola, všichni tři se umístili do šestého místa. Už v sobotu skončil v běhu na 3000 metrů Adam Červinka pátý, v cíli byl za 8:27,89 a za osobním maximem zaostal o 1,97 sekundy. Titul získal v čase 8:00,23 Damián Vích z pražské Dukly.

Ještě větší radost si udělali jeho oddíloví kolegové v neděli. Rovněž pátá byla v soutěži dálkařek Sára Pavlidu, která pátým pokusem skočila 5,80 metru, čímž překonala dosavadní halové maximum o patnáct centimetrů a o tři centimetry vylepšila i svůj absolutní nejlepší výkon. „Je to super výkon, zvlášť když si uvědomíme, že pro halovou atletiku nemáme odpovídající podmínky. Při posledním pokusu se ale Sára bohužel zranila, snad to nebude nic vážného,“ řekla k výkonu talentované velkomeziříčské atletky trenérka Zuzana Villertová. Páté místo Sáry Pavlidu je o to hodnotnější, že pro soutěž dálkařek byla původně zařazena na místo druhé náhradnice. Soutěž vyhrála výkonem 6,18 Tereza Vokálová z pražské Dukly.

Fotbalisté Speřic se utkali s trenérskou legendou, Meziříčí vybouchlo v koncovce

Šesté místo bral pak třetí atlet z Velkého Meziříčí. Výškař Tomáš Neufuss zaznamenal výkon 2,06 metru, čímž vyrovnal dosavadní kariérní maximum a v hale si osobní rekord zlepšil o čtyři centimetry. Titul získal za 2,14 Josef Adámek ze Škody Plzeň.

Výčet umístění v nejlepší desítce už v sobotu doplnila v běhu na 3000 metrů třebíčská Tereza Štorková, která brala právě desáté místo. Dosažený čas 10:07,13 je jejím novým osobním rekordem, ten předcházející zlepšila 16,31 sekundy. Mistryní republiky se stala díky výkonu 9:26,87 Simona Vrzalová z Vítkovic.

V neděli se na mužské patnáctistovce představili dva jihlavští běžci, kteří se ale nedostali pod čtyři minuty a skončili v poli poražených. Václav Vorálek, který šel do soutěže s časem 3:59,80, byl v cíli za 4:03,82 a skončil jedenáctý. Pavel Dolák, který se na mistrovství dostal díky výkonu 3:58,76, byl v cíli s časem 4:05,00 dvanáctý. Patnáctistovku ovládl v čase 3:48,78 Nico Boketta z Atletiky Jižní Město.

GLOSA: Sparta promarnila velkou příležitost. Podaří se jí náprava v odvetě?

Už v sobotu tři starty atletů z Vysočiny na postup do finále nestačily. Jihlavský Eduard Kubelík (osobní rekord má 6,79) běžel rozběh šedesátky za 6,85 a skončil na třetím, tedy prvním nepostupovém místě. Mistrovský titul získal následně Zdeněk Stromšík z Vítkovic, který zvládl finále za 6,60.

Z rozběhu na 60 metrů neprošla ani velkomeziříčská Sára Pavlidu. V rozběhu zaostala o šest setin sekundy za svým maximem a v čase 7,77 skončila čtvrtá. Finále později ovládla v novém národním rekordu 7,15 vítkovická Karolína Maňasová.

Rozběh na 800 metrů absolvoval novoměstský Daniel Dočkal. V čase 1:59,01 obsadil páté místo, za osobním maximem zůstal o 5,35 sekundy. Nedělní finále osmistovky pak zvládl nejrychleji Daniel Kotyza z Univerzity Brno, vítězný čas měl hodnotu 1:46,57.