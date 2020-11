Humpolec musí toho litovat, ambice na něm neměl malé. „Hráli jsme v létě šampionát na venkovním hřišti a skončili jsme čtvrtí. Medaile nám unikla jen těsně,“ svěřil se trenér Jiskry Stanislav Vošický.

Rozhodnutí svazu bere. „Nic jiného ani v tuto chvíli nezbývalo. Musíme to brát tak, jak to je. My se teď těšíme alepoň na chvíli, kdy začneme trénovat,“ dodal.