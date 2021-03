Svaz a potažmo kluby už opravdu tlačí bota. Na jaře se neměly hrát jen odvety, ale i dohrávky odložených zápasů z podzimu. A těch je opravdu požehnaně.

Poslední utkání se hrála jedenáctého října, pak v důsledku vládou vyhlášených omezení národní házenkáři činnost přerušili. Třeba ve druhé lize, kterou hrají humpolečtí muži, nejsou odehrána tři kola. Když k tomu přičteme devět jarních, není to zrovna malá porce.

Zpět ale k variantám, které se pro kluby otevírají. Tou první je dohrát soutěž kompletně, ale v takovém případě by muselo dojít na víkendová dvoukola či vložené turnaje. „V tuhle chvíli nechci mluvit za klub, protože my jsme anketu podstoupili všem členům, kteří ještě mají čas se vyjádřit. Za sebe ale říkám, že by se mi tohle řešení nelíbilo,“ nabídla svůj osobní postoj Anna Příhodová.

Ten opřela o následující argumenty. „Uvažme, že už rok jsme tu v nějakém režimu, který není pro sport normální. Tomu odpovídá trénovanost a pak také nemáme jen házenou. Ne každý si můžeme dovolit strávit celý víkend sportem, máme rodiny, zaměstnání. Prostě nejsme profesionálové,“ vysvětlila.

Druhá varianta pokračování sezony spočívá v tom, že by se rytmus zápasů nezměnil, ale došlo by k protažení ročníku. „Hrálo by se ještě v červenci,“ informovala. Řešení je to zajímavé, ale podporu v klubech najde jen těžko.

Pak logicky zbývá možnost soutěže ukončit, výsledky anulovat. Zachovat se stejně jako před rokem. Varianta je to v tuto chvíli poměrně pravděpodobná a pro Annu Příhodovou asi nejpřijatelnější. „Zdůrazňuji, že je to z mého osobního pohledu. Myslím si ale, že by to věci prospělo. Byl by čas se na letních turnajích připravit na další ročník,“ vyjádřila se.