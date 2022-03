Ve finále šedesátky chyběla trojnásobná mistryně republiky Klára Seidlová, která byla v rozběhu diskvalifikována za ulitý start. Kubíčková o šest setin překonala předešlý rekordní zápis Hany Benešové z roku 1994. O tři setiny za sebou nechala Nikolu Bendovou. "Největší sen jsem měla to mistrovství světa, takže to je to, co mě těší asi nejvíc. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo, jsem nadšená," radovala se na svazovém webu vítězka. S účastí na světovém šampionátu už nepočítala, takže nebude mít týdenní volno, které plánovala.