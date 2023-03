Další těsná výhra. Po velkém obratu před týdnem v derby si pelhřimovští basketbalisté ve skupině play-out první ligy připsali další vítězství. Tentokráte zdolali Prostějov 63:61 a bodově dohnali nejbližší konkurenty. BC Vysočina prohrál s Libercem 71:80.

Pelhřimovští basketbalisté (na archivním snímku v bílém) posílili šance na udržení první ligy. K vyhnutí se nevyzpytatelné baráži by jim měla stačit dvě vítězství z posledních tří zápasů. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pelhřimovští utkání s prostějovskými Orly od začátku ovládali a udržovali si mírný náskok. Po třech částech byli deset bodů v plusu, o konečnou výhru však museli bojovat do samého závěru. Devětadvacet sekund před koncem hosté snížili na 61:62, víc už ale nestihli.

V samém závěru naopak Tomáš Grunt jedním proměněným trestným hodem zpečetil triumf Pelhřimova, který tak i podruhé ve skupině zdolal Prostějovské o jeden koš. „Vyhnutí baráži je nyní pro nás opět o něco reálnější,“ tuší jeden z trenérů Sojek Ivo Rizák.

Zdroj: grafika DeníkSojky se představily v této fázi sezony naposledy doma. Zbývající tři duely do konce skupiny play-out odehrají venku. Postupně nastoupí v Pardubicích, Ostravě a v Jihlavě. Jak se s tím vypořádají? „Venku se hraje vždy hůře. Ale je to se soupeři, kteří jsou hratelní,“ věří Rizák.

Jeho svěřencům se zatím venku příliš nedařilo. „Řekl bych, že v této soutěži je to skoro takové pravidlo. Týmy většinou výhry sbírají doma,“ objasňuje pelhřimovský kouč s tím, že svým hráčům věří. „V pátek hrajeme v Pardubicích, s těmi jsme doma sehráli vyrovnanou partii a prohráli o tři body. Tam je určitě možné uspět. Věřím, že pokud vyhrajeme dva z těch tří zápasů, baráži se vyhneme.“

Případné protivníky pro souboj o udržení v Pelhřimově nijak nesledují. „Ono ani není moc co sledovat,“ vysvětluje Rizák. „Kolikrát vítězové druhé ligy nechtějí postoupit, takže do poslední chvíle stejně nevíte, kdo by vás případně v baráži čekal.“

Hráči BC Vysočina získali domácí porážkou s Libercem smutnou jistotu. V příští sezoně budou hrát druhou ligu.