Právě od byl jedním z těch, kteří dokázali pobláznit ostatní. V Kamenici nad Lipou se během uplynulého desetiletí změnilo prakticky všechno. Nejprve se rekonstrukce dočkala dvoudráha, na podzim roku 2018 vyrostla za výrazného přispění města nová čtyřdráha.

Ta už byla jakousi odměnou klubu za sportovní vzestup. Slovan se na jaře roku 2012 posunul z krajského přeboru do divize, kterou hned v následující sezoně vyhrál. Pro třetí ligu už musel hledat azyl a na několik let ho našel v Nové Bystřici. Tam se také dočkal prvního postupu do druhé ligy, stalo se tak na jaře roku 2016.

Bohužel po roce ho potkal sestup, který nebyl způsobený ani tak sportovními důvody. Kamenice kvůli administrativní chybě s opomenutým nezaregistrováním hráče ztratila osm bodů. „Byla to chyba a bylo by špatné označovat viníka. Tehdy nás za to mohlo více. Důležité bylo, že nás to nerozložilo a hned za rok jsme třetí ligu vyhráli a vrátili se zpátky,“ poukázal Podhradský.

Slovan po návratu musel tvrdě bojovat o záchranu, třetí nejvyšší soutěž ale nakonec udržel. V zatím nedokončené letošní sezóně už hraje ve 2. lize podstatně důstojnější roli. V tabulce je pátý, jen bod ztrácí na třetí příčku. Opět tak usiluje o přepsání historického maxima. „Máme velmi mladý tým, ve druhé lize nejmladší. Proto si myslím, že jsme jeho potenciál zatím ještě naplno nevyužili,“ svěřil se hrající trenér Karel Dúška.

Obratem tak přivolává otázku, zda by to v Kamenici šlo ještě o patro výše. „Na to v tuhle chvíli neumím odpovědět. Naším snem to ale je. Může se nám to povést za rok, za dva nebo za tři. Samozřejmě, čím dříve to bude, tím lépe. Už jenom z toho důvodu, že potřebujeme udržet tým pohromadě,“ vyjádřil se.

Okolnosti tomu přejí. Po letech strávených v Jihlavě se do mateřského klubu vracejí Jiří Ouhel a Václav Rychtařík. Hráči se zkušenostmi z Interligy. První jmenovaný je ochotný tým Slovanu posílit hned od září, Václav Rychtařík si částečně kvůli zdravotním potížím vyžádal herní pauzu. „Vaška vnímám jako budoucího lídra týmu. Až přijde chvíle, kdy bude chtít opět hrát, pak pro nás bude posilou nejen herně ale i lidsky. Umí strhnout ostatní, zkušeností má na rozdávání,“ svěřil se Karel Dúška.

Kamenické změny soutěží

2012 postup do divize

2013 postup do 3. ligy

2016 postup do 2. ligy

2017 sestup ze 2. ligy

2018 postup do 2. ligy