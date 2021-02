S celou trojicí se v mládežnických kategoriích potkal Ivo Rizák, současný asistent trenéra u pelhřimovského prvního týmu. Své zásluhy na jejich výkonnosti si ale nepřivlastňuje. „Trenérů je nás v klubu několik. O Frantu Fuxu se starali hlavně Zdeněk Holý a Vašek Plášil, Matěje a Dana jsem poznal jako hlavní trenér,“ vysvětlil.

Aby bylo férovosti za dost, Matěj Dáňa není ryzím pelhřimovským odchovancem. „V Jihlavě by vám asi řekli, že je jejich. Já to beru tak, že jsme v tom napůl,“ prohlásil.

Matěj Dáňa pochází z Jihlavy, ale zásluhou otce Zdeňka, který v Pelhřimově v minulosti působil, udělal první krůčky na palubovce Sojek. „Pak přešel do Jihlavy a u nás chvílemi hostoval. Když jsme s patnáctiletými získali titul mistrů republiky, byl součástí kádru,“ vzpomenul Ivo Rizák. Další jeho kroky už vedly do USK Praha. V letošní sezoně se dokázal prokousat do prvního týmu. „Dostal sice příležitost jen v jednom zápase, ale odehrál tuším třicet šest minut,“ všiml si.

Větší herní vytížení v USK Praha má momentálně František Fuxa, kterému bude v letošním roce jednadvacet. Loni hrál sice jen za béčko první ligu, teď už si ho vedení klubu drží na soupisce prvního týmu. „I on sbírá starty po minutách, ale prosazuje se čím dál tím více. Jen ho trochu zabrzdila nemoc, nakazil se koronavirem,“ zalitoval Ivo Rizák.

V USK byl v minulosti také Daniel Plášil, který má na kontě i starty v mládežnické reprezentaci. Momentálně ale působí v prvoligovém klubu Sokol Pražský. „Z USK tuším odcházel po třech sezonách. Pořád by s ohledem na věk ale mohl hrát extraligu U19,“ vysvětlil pelhřimovský kouč.

Ten své bývalé svěřence sleduje bedlivě. „Dívám se na jejich zápasy na tv.com. Nezajímá mě ani tak, kolik mají v nich bodů, sleduji spíše herní rozvoj. Těší mne, když se prosazují a jejich role v týmu vzrůstá,“ pověděl.

Ani samotní hráči vazby na mateřský klub úplně nezrušili. „Když mají volněji a objeví se doma, chodí si s námi zatrénovat. Setkají se s bývalými spoluhráči, všichni je tu rádi vidíme. Je to cenné i z jiného důvodu. Byl bych rád, aby se za pár let do klubu vrátili a třeba pomohli s výchovou dalších hráčů,“ vyslovil asi nejen své přání Ivo Rizák.