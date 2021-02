Příprava taekwondistů ve Finsku? Za testy platili víc než za ubytování a jídlo

Stále se nevzdávají snu o olympiádě. Ale platí za to vysokou cenu. Taekwondisté pelhřimovského klubu SK Lacek vyrazili na soustředění do Finska. „Byla to drahá záležitost, ale my se na to musíme koukat trochu jinak. Do olympijské kvalifikace Česko pošle čtyři bojovníky a tři z nich jsou z našeho klubu. To je pro nás pocta, velká šance a také závazek,“ vysvětlil Petr Lacek, proč obrazně hází peníze z okna a vozí své závodníky do asi nejdražšího koutu Evropy.

Iveta Jiránková na tréninku v Turku. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Jinou možnost nemá. Moc zemí, kde mohou sportovci trénovat bez omezení, už na starém kontinentu nezbylo. „Sever je poslední. Na konci roku jsme byli v Chorvatsku, ale tam došlo ke zpřísnění pravidel. Podobné je to ve Španělsku, kde jsem byli na posledním turnaji. Dá se říci, že Finsko bylo jedinou možností,“ pokrčil rameny. Do Turku do centra finské reprezentace vezl pochopitelně jen úzkou skupinku. Ty nejlepší, kteří jsou ve hře o olympiádu. Trénovat tak odjeli Jan Fiala a Iveta Jiránková. Chyběl naopak David Šimek. „Začalo mu zkouškové období, proto musela dostat přednost škola,“ uvedl Petr Lacek. Hokejisté v kraji asi skončí, teď už není o co hrát Přečíst článek › Ten se snažil, co nejvíce šetřit. Bydlení pro sebe i závodníky zajistil na turistické ubytovně za lidových deset eur na noc. Další položky už byly méně příjemné. „Vařili jsme si sami, to běžně v zahraničí děláme. Když jdeme nakupovat v Rakousku nebo Německu, jsou ceny stejné jako u nás. Někdy i nižší. S Finskem se to srovnávat nedá, tam je drahé úplně všechno,“ postěžoval si úspěšný kouč. Každopádně nejdražší položkou byly testy na covid-19, které byly nutnou podmínkou pro návrat domů. Z jejich ceny se Čechům protočí panenky. „Za každý jsme zaplatili dvě stě sedmdesát euro. Stálo nás to víc než ubytování a jídlo,“ přiznal Petr Lacek. Živit olympijský sen je opravdu drahá záležitost.

