Upřímně, velké ne. „Ani jeden z nich není mezi čtyřkou nasazených, takže favority nejsou. Těžké to budou mít hlavně kluci,“ vyjádřil se trenér Petr Lacek k šancím Davida Šimka a Jana Fialy. Zbylou do pelhřimovské party je Iveta Jiránková. Pojďme si naděje vysočinského a pochopitelně i českého taekwonda představit.

David Šimek

Na nejvyšším fóru byl úspěšný hlavně v juniorském věku, to se mu povedlo vybojovat několik cenných kovů na turnajích světového okruhu. Závodník ročníku narození devadesát devět, který bude o vstupenku na olympijské hry bojovat v kategorii do osmdesáti kilogramů, byl velkým talentem od samého začátku. „Byl úžasně šikovný. Mezi žáky brzy v republice neměl konkurenci, takže jsem ho brzy posouval do kategorie kadetů,“ vzpomenul kouč. Recept, proč je úspěšný a dotáhl to až do reprezentace, je ale jiný. „Je to dříč a na svůj věk je i velmi zkušený. Turnajů už objel mnoho. Zdobí ho klid, vyrovnanost,“ doplnil.

Jan Fiala

Je stejně starý jako David Šimek, bojovat bude v kategorii do osmašedesáti kilogramů. I on má už medaile z turnajů Světového poháru, i když převažují ty z juniorské kategorie. „Začínal později. Zpočátku chodil za tréninky než na tréninky,“ vybavil si s úsměvem Petr Lacek. V juniorské kategorii už do toho ale začal Jan Fiala šlapat naplno a stal se součástí české špičky. „Je velký a navíc dost flexibilní. Dosáhne tam, kam jiní ne,“ zmiňuje klubový kouč přednosti. Ví ale i o nedostatcích. „U něj je to o hlavě. Je dvojnásob důležité, jak se vyspí. Pokud bude mít den a dodrží taktiku trenéra, má šanci,“ vyslovil se. Podobně to cítí i sám závodník. „Budou tam velká jména. Zkušenější závodníci, ale to neznamená, že nemám šanci. Uspět mohu stejně jako každý. Chci se o to poprat. O to víc, že mi osud tuto šanci přihrál,“ připomenul opakované zlomeniny ruky.

Iveta Jiránková

Jednoznačně nejzkušenější z celé trojice. Je na vrcholu výkonnosti. Už toho dokázala mnoho. Jako první Češka se dostala na okruh Grand Prix mezi nejlepší z nejlepších. Přepisovala historii i jiným výsledkem. „Páté místo z mistrovství světa je doposud nejlepším českým výsledkem,“ připomenul hrdý trenér. Pikantérií je, že s taekwondem začínala až jako patnáctiletá, ale její cesta nahoru byla strmá. „Po pár týdnech tréninku dokázala vyhrát mistrovství republiky. Rok na to už jsme ji vozili po turnajích Světového poháru. Od začátku jsem v ní cítil obrovský potenciál,“ svěřil se Petr Lacek.