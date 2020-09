Není divu, nováček soutěže je poskládaný z náctiletých hráčů. Zkušenosti chybět musejí. „Nejstaršímu je devatenáct. Navíc naši kmenoví hráči patří i v tomto týmu mezi ty nejmladší,“ vysvětlil.

Pelhřimovské Sojky přesto sympaticky začaly, první čtvrtinu vyhrály 27:24. V poločase byl domácí tým v jen jednobodové ztrátě. Fyzicky vyspělejší celek Litoměřic duel rozhodl až v poslední čtvrtině. V té skóre narostlo na 72:90. „Přesto můžeme být spokojení. Je na čem stavět, kluci ze sebe vydali maximum,“ těšilo Rizáka.

Podobné pocity jako z výkonu svých svěřenců měl i z diváckého zájmu. „Nepočítal jsem je, ale odhadl bych, že přišlo asi sto osmdesát lidí. Atmosféra byla báječná. Chtěl bych za ni poděkovat,“ vyjádřil se.

Pelhřimov by měl v pátek vyrazit na první zápas venku do Plzně. Slovo měl je ale na místě. „Uvidíme, co bude. Z pěti zápasů prvního kola se odehrály jen dva. Snad se bude hrát. Věřím, že máme šanci zvítězit, i když to nebude snadné,“ přiznal Ivo Rizák.

PELHŘIMOV - LITOMĚŘICE 72:90

Body za Pelhřimov: Stormark 16, Kheil 14, Feiebergs 13, Ikegwuruga 10, Cárdenas Torre, Kölbl 6, Rodriges Jimenez 4, Fuxa 3. Vývoj po čtvrtinách: 27:24, 45:46, 62:70.