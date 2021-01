Florbal hraje v Pelhřimově jen za béčko, ale při zápasech Národní ligy v hale nechybí. Má naopak důležitou roli. Vojtěch Rejzek pouští muziku. „Už nějaký rok to dělám. Neřeknu vám přesně kolik, chtěl jsem být klubu užitečný,“ svěřil se, proč tuto roli přijal.

Vojtěch Rejzek má při zápasech pelhřimovských florbalistů na starosti hudební doprovod. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Vzhledem k tomu, že v hale převažují lidé kolem dvaceti let, je jasné, co hraje. „Hodně poslouchám Evropu 2. Tam hrají, co je zrovna v módě, takže se inspiruji. Vybírám skladby, které jsou hodně rytmické. Už jsem ale starší ročník, takže to občas proložím něčím z let minulých,“ vysvětluje, jak skládá playlist pro hlušší místa v utkání.