Náhradní program? Veškerý žádný. „Trénuji sám a kde se dá. Moc možností nemám,“ přiznává Jan Fiala. Není divu, klubová tělocvična, která je v areálu pelhřimovské základní školy už je zavřená několik měsíců.

Řešení jsou nouzová. „Nějaký způsob, jak trénovat mám, ale do novin o tom mluvit nechci. Každopádně trénink to není takový, jaký bych potřeboval pro přípravu na olympijskou kvalifikaci,“ uvedl. Proto víceméně čeká. Na další týden. To se opět sejde s ostatními reprezentanty. „Máme zařízený tréninkový pobyt v Nymburce,“ informoval.

Do té doby se může víc věnovat nejen škole, ale také dalším aktivitám. „Rád chodím na procházky. S přítelkyní nejčastěji vyrážíme do Sadů,“ zmínil oblíbenou pelhřimovskou destinaci.