Loni jen jihočeský přebor, od září už první liga. Basketbalisté Pelhřimova se v hierarchii soutěží posunuli o dvě patra vzhůru. „Usilovali jsme o druhou ligu, nakonec máme první,“ těší místopředsedu klubu Václava Plášila.

Basketbalový zápas oblastního přeboru mezi BK Sojky Pelhřimov (v bílém) a Sršni Písek. Od nové sezony budou Sojky hrát první ligu. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pelhřimovské Sojky se k licenci pro druhou nejvyšší soutěž dostaly na základě prohloubení spolupráce s klubem z Jindřichova Hradce. Ten disponoval dvěma prvoligovými licencemi, takže jednu ponechal partnerskému klubu. „Jindřichův Hradec usiluje o to, aby v co nejkratším čase postoupil do nejvyšší soutěže. Navíc se tam z Prahy přesunula mládežnická akademie, proto je i dostatek hráčů,“ vysvětluje Plášil.