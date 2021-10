Už ve středu čeká Nové Veselí náročný duel na půdě favorizované Karviné. „Nemáme co ztratit, k zápasu pojedeme s chladnou hlavou. Zkusíme překvapit,“ nepřekvapil odpovědí Halíček.

Ačkoliv po většinu času sobotního zápasu házenkáři Nového Veselí byli ve vedení, sedm minut před koncem najednou prohrávali o dvě branky. „Bylo důležité, že jsme to nezabalili. Ztráta dvou gólů se dá v házené smazat během minuty. Hlavy jsme proto měli pořád nahoře,“ zdůraznil.

Úkoly od trenéra Petera Kostky ovšem zněly jasně. „Říkal nám, že rozhodne především to, kdo utkání lépe zvládne po psychické stránce. Současně nám také zdůrazňoval potřebu maximálního nasazení a zápalu do hry. Oba tyto předpoklady se naplnily,“ potvrdil.

Stejně jako předešlí soupeři této sezony, také Zubří se ukázalo jako velice obtížný protivník. „Byl to extrémně těžký zápas. O kvalitách Zubří jsme dobře věděli, ne náhodou také jim vstup vyšel na výbornou,“ popisoval Halíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.