Mistr republiky, pátý na mistrovství Evropy, třetí na mistrovství světa. Artur Sarkisjan se v roce 2021 opravdu činil. „Artur měl výhodu v tom, že byl ve své kategorii do sedmnácti let poslední rok,“ ohlíží se trenér Zdeněk Švec.

Artur Sarkisjan

řeckořímský zápasník

narozen: 30. 5. 2004 v Havlíčkově Brodu

národnost: arménská

úspěchy v roce 2021:

3. místo na MS kadetů

5. místo na ME kadetů

mistr České republiky

Menší zklamání přineslo mistrovství Evropy. „Měl tam trošku smůlu s Rusem Danilem Časovnikovem, který vyhrál Evropu i mistrovství světa. Ještě asi půl minuty před koncem nad ním vedl, ale udělal tam chybu, dostal penalizaci a utkání prohrál,“ mrzí Švece.

„Chvilku před koncem mi tam rozhodčí dali pasivitu a musel jsem do parteru,“ popisuje stejný moment Sarkisjan. „Problém byl v tom, že jsem ho chytil za nohu, což se při zápase nesmí. Získal za to dva body, bylo deset vteřin do konce, a už s tím nešlo nic udělat.“

Chuť si brzy osmnáctiletý zápasník spravil na mistrovství světa. „To byl určitě povedenější turnaj,“ souhlasí Sarkisjan. „Nejprve jsem zdolal Uzbeka, ve čtvrtfinále jsem dostal výborného Turka. Měli jsme ho ale přečteného a trenér zvolil dobrou taktiku, takže se mi i jeho podařilo porazit. V semifinále jsem měl Němce, a dosud, pokaždé když se na ten zápas koukám, mám dojem, že mě poškodili rozhodčí.“

TJ Jiskra ocenila své úspěšné sportovce. Nejlepším byl vloni zápasník Sarkisjan

V boji o třetí místo bojoval brodský talent s Američanem, což je vicemistr světa ve volném stylu. „V utkání jsem prohrával, když jsem si nepohlídal parter. V postoji jsem ale soupeře hodil, což se v těžké váze vidí málokdy, a dovedl utkání do vítězného konce,“ těšilo Sarkisjana.

Od letošní sezony bude brodský pořízek bojovat ve vyšší věkové kategorii do dvaceti let. „Bude to mít hodně složité, protože se bude prát s klukama o tři roky staršíma,“ pokyvuje hlavou Švec.

Přesto svému svěřenci věří. „Artur má ohromně bojovné srdce. Na druhou stranu, je to těžká váha. Je strašně línej, takovej lenochod,“ směje se trenér. „Ne že by nechodil na tréninky a podobně. To on je poctivej. Ale nejraději by jenom zápasil, ta dřina okolo mu moc nevoní.“

Původně šel Jonáš Mareček s tátou na cyklozávody, skončil ale u biatlonu

Sarkisjan koučova slova potvrzuje. „Je to tak, v tom má trenér pravdu. Jak jsem těžká váha, nechce se mi moc trénovat, skákat a podobně. Má to se mnou trošku těžší, ale má dobré nervy,“ culí se.

Ani on se přechodu do vyšší věkové i váhové kategorie (do 130 kg) nebojí: „Vždycky jdu do turnajů s tím, že chci medaili. Ale vím, že letos to bude těžší.“

V letošní sezoně čeká na Sarkisjana mistrovství Evropy v Itálii, zúčastní se také mistrovství světa s U18.

Cíl pro tento rok? Maturita, směje se jihlavský sprinterský talent Kubelík

A co vzdálenější budoucnost? Udrží brodský oddíl svůj talent? „Ještě dělá školu, takže zatím utíkat nebude nikam,“ znovu se rozesměje Švec. „Až ji dodělá, bude to těžké. On tady nemá moc s kým trénovat. Předpokládám, že půjde do Prahy. Z Brodu už je tam Marcel Albini, také těžká váha.“

Rovněž sám zápasník o nové adrese v Praze uvažuje. „Asi opravdu půjdu do Prahy. Je tam lepší zázemí, vyšší konkurence a možnosti sparringu pro těžší kategorie. V Brodě jsem spokojen, mám vynikajícího trenéra, ale pro můj další vývoj bude odchod nutný,“ uzavírá Artur Sarkisjan.