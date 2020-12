Organizátoři běžeckého seriálu stále vyčkávali a doufali, že v prosinci ještě některý z odložených závodů uspořádají. „Závody se připravují. Je logické, že dnem jejich konání bude víkendové dopoledne. V pátek odpoledne je tma,“ vysvětlil jednu ze změň Bohumil Novák. „Také nebude možná přihláška na místě, ale pouze on-line přes internetovou stránku Běžce Vysočiny,“ doplnil další důležitost.

Vždy však budou platit momentální opatření vlády. „Pokud budou nová v náš neprospěch, budete co nejdříve informováni,“ poukazuje na webové stránky.

Zatím to ale vypadá, že v sobotu se běžci dočkají a Běh Březinou v Polné bude. „Bude se konat na náhradní trati. Zkrácené u mužů na sedm a půl kilometru, u ostatních se poběží o dva kilometry méně. Závody mládeže se v Polné nebudou konat,“ informuje Novák, kterého zájem těší. „Není naším cílem, aby tam přišlo tři sta běžců. Ale už máme solidní číslo. Do středeční půlnoci se jich přihlásilo devětatřicet, a většinou jsou to ti naši skalní účastníci. A já počítám s tím, že se někteří ještě vesele budou přihlašovat. Většinou ty dva dny před závodem se to číslo zvedne.

Běh Březinou v Polné napíše už svou jednatřicátou kapitolu a odstartuje v sobotu v 10.30 od polenské tělocvičny Kateřina. Další závod je naplánován na příští sobotu 19. prosince. Běh Havlíčka Borovského bude hostit Havlíčkův Brod.