To už měla za sebou nejvšestrannější česká atletka nejen nejpodařenější závody v kariéře, ale také nezbytnou oslavu čerstvého úspěchu. „Užila jsem si to, oslava byla moc příjemná. Ale závody jsem měla pořád v hlavě, nemohla jsem usnout,“ prozradila třiadvacetiletá Dorota Skřivanová.

Gratulace přijímala osobně i na dálku. Nechyběly ty z Pacova, města, kde má mateřský klub Slavoj Banes. „SMS mi poslal předseda oddílu pan Zajíc, ozvali se bývalí trenéři, členky ženského družstva. V Pacově máme dobrou skupinu a pěkné vztahy,“ říkala Dorota Skřivanová, která pochází ze Ctiboře nedaleko Častrova.

O tom, že má formu, se vědělo. Během lednových závodů zlepšovala osobní rekordy v jednotlivých disciplínách, na 4282 bodů se zlepšila i v samotném pětiboji. Teď přidala naráz 278 bodů, nový osobní rekord 4560 bodů ji poslal na třetí příčku letošních světových tabulek. „Celkové body byly lepší, než jsem čekala. Myslela jsem na nějakých 4450,“ poznamenala.

Dorota Skřivanová obhájila halový titul skvělým výkonem. V tabulkách je třetí

Přesto měl podle Doroty Skřivanové sobotní výkon rezervy. „Strategicky jsem nezvládla osmistovku. Mohla jsem mít lepší čas a ještě nějaké body navíc,“ vracela se k závěrečné disciplíně. Počítala s větší aktivitou kvalitních běžkyň Barbory Zatloukalové a Denisy Majerové, sama na čele závodu ztrácela už po čtyřstovce a manko už nesmazala.

Nejvíc ji udělal radost výsledek překážkové šedesátky. „Překážky ani pořádně netrénuji, čas 8,42 mě šokoval a samozřejmě moc potěšil,“ poukázala na další z pěti disciplín, které absolvovala v mistrovském závodě.

O kvalitní výkonnosti v technických disciplínách Dorota Skřivanová pochybnosti neměla. V dálce, v níž se zlepšila o 27 centimetrů, patřila k nejlepším v republice už před rokem, kdy byla třetí na domácím halovém šampionátu v jednotlivých disciplínách. Sobotních 633 centimetrů ji vyneslo až na čelo dálkařského žebříčku.

Zlepšení ve výšce na 180 centimetrů a v kouli na 13,25 metru jen dokresluje výjimečnou sobotu v atletické hale v pražské Stromovce.

Výraznou zásluhu na sobotním pětibojařském úspěchu má podle Doroty Skřivanové trenérka Martina Blažková. „Byla to trenérka, kdo moji formu načasoval směrem k mistrovství republiky. Na ní bylo skloubit v přípravě všechno tak, aby moje výkonnost vrcholila ve správnou chvíli. Na mém titulu má velkou zásluhu,“ zdůraznila republiková šampiónka.

Výkon a výsledky ze Stromovky reálně oživily myšlenky Doroty Skřivanové na start na halovém mistrovství světa, které se v Bělehradě koná od 18. do 20. března. „Pozvánku by mělo dostat pět nejlepších v letošních tabulkách. Já jsem teď třetí, když do pátého místa vydržím, měla bych se na mistrovství světa dostat. Jasno by mělo být do tří týdnů,“ poukázala na důsledek svého výkonu Dorota Skřivanová. V Bělehradě má závodit dvanáct pětibojařek, dále ještě pět nejlepších z loňska a zbývající dvě na pozvání.

Celá věc má ale ještě jiný rozměr. „Po mistrovství republiky jsem chtěla halovou sezonu ukončit, formu jsem ladila právě na domácí šampionát. Jaká bude moje výkonnost za těch necelých pět týdnů, neumím odhadnout,“ poznamenala Dorota Skřivanová.

Ve hře je navíc ještě start na domácím mistrovství republiky v jednotlivých disciplínách, ten se koná v Ostravě 5. a 6. března. „Pokud budu v Ostravě závodit, tak by to bylo nejspíš v dálce a možná na překážkách,“ dodala nejvšestranějších česká atletka Dorota Skřivanová.

Dorota Skřivanová na HMČR 2022:

60 metrů překážek – 8,42 s/1035 bodů

výška – 1,80 m/978

koule – 13,25 m/744

dálka – 6,33 m/953

800 metrů – 2:18.03 s/850

celkem 4560 bodů