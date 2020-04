Hronová takto začala pendlovat před dvěma roky. To se zapsala na studium na vysoké škole. „V Praze mé tréninky vede reprezentační trenér Viktor Jankovský, chodím za ním do Kobra Dojang. V pondělí a ve středu trénuji doma v Pelhřimově,“ upřesnila.

Rodiče tak mají hodně pravidelné návštěvy už dospělé dcery. „Přijedu, odtrénuji a ráno se vracím do Prahy do školy,“ popsala běžný režim.

Čtyři tréninky týdně nejsou pro Hronovou definitivní porcí sportu. „V Praze mám pás na běhání. Na něm jsem dost často. Od podzimu navíc spolupracuji s kondiční trenérkou. Chodím za ní jednou za čtrnáct dnů,“ vysvětlila.

Dva trenéři taekwonda, dva názory. Neladění mezi Viktorem Jankovským a oddílovým koučem Petrem Lackem prý nehrozí.

Hronová si naopak pochvaluje pestrost v přípravě. „Je tam více nápadů. Navíc v klubech se trénuje hodně podobně. V úvodu týdne se hodně pracuje s odražeči a lapami, od středy se věnujeme kontaktním věcem,“ popsala běžnou skladbu tréninků.

I tak je do jisté míry na spoustu věcí sama. Situace ji naučila improvizovat. Dávno před koronavirovou dobou. „Měla jsem v tomto směru výhodu. Hodně věcí jsem si určovala sama. Tak je to i teď, kdy trénuji individuálně. Jako nejčastější inspiraci používám videa od Petra Lacka, které nám umísťuje do skupiny na messengeru,“ dodala Hronová.