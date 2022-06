Dominik Vaculín nastoupil k zápasům ve váhových kategoriích do třinácti let do 45 kg a do 50 kg. V obou kategoriích se probojoval až do finále. V nižší kategorii finálový zápas prohrál, ale v kategorii do padesáti kilogramů zvítězil a získal pás šampiona.

Jaroslav Dvořák nastoupil v kategorii do třinácti let ve váze nad 50 kg, v kategorii do patnácti let do 55 kg. Také on se v obou kategoriích probojoval až do finále a obě tyto kategorie vyhrál.