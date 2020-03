Spartak si sice i letos udržel nálepku nejlepšího celku Vysočiny, ale do play-off se dostal doslova v hodině dvanácté. V posledních třech kolech základní části prohrál, do osmičky mu pomohla výhra Klobouků ve Svitavách.

Výsledkově to bylo horší než v předešlém ročníku, ale to není ten hlavní důvod, proč by v Pelhřimově přivítali návrat do české skupiny. Vadí jim cestování. „Letos jsme tam měli hodně dlouhých cest. Jet někam na zápas tři čtyři hodiny a pak podat optimální výkon, je hodně těžké,“ svěřil se Petr Zajíček. Změna skupin se v tuto chvíli ale jako pravděpodobná nejeví.