Pelhřimovští florbalisté hlásí hotovo. Po skalpu Šumperka postoupili do play-off

Splněno. Florbalisté Spartaku Pelhřimov zdolali ve dvacátém kole Národní ligy Asper Šumperk 8:4 a dvě utkání před koncem základní části postoupili do čtvrtfinále soutěže. To se nebude týkat třebíčských Snipers, kteří momentálně bojují o co nejlepší výchozí pozici do play-down. V posledním odehraném utkání zdolali Slovan Havířov 6:5 na nájezdy, přesto zatím zůstávají na předposlední příčce pořadí.

Florbalisté Spartaku Pelhřimov (v modrém) zdolali doma Šumperk a zajistili si postup do čtvrtfinále play-off Národní ligy. | Foto: facebook Spartaku Pelhřimov