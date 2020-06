Do nové sezony ale vstoupili pod novými trenéry. Petr Zajíček už nebude mít u týmu rozhodující slovo. „Tak nějak to své trenérství ukončuji. Z oddílu sice neodcházím, ale budu spíš v roli takového asistenta, když nebude pracovní vytížení,“ prozradil zásadní změnu Zajíček, na jehož místo se posunulo duo Jan Kněz, Jan Koten.

Nicméně bývalý kouč se kolem celku z národní ligy stále „motá“. „Letní příprava už začala. Přibylo pár juniorů, takže z nich už budeme mít jednu kompletní pětku,“ těší ho.

Na druhou stranu další nové tváře v kádru neuvidíte. „Je složité někoho sehnat. Tým zůstává takřka stejný. Kluci z minulého ročníku zůstali. Zatím nikdo neodešel ani neukončil kariéru,“ pousmál se Zajíček. „Ale i ten minulý ročník, který se najednou utnul, jsme odehráli s domácími hráči. A ti se probojovali do play-off. I letošní cíl bude stejný,“ nastínil plány bývalý trenér.

Hráči prý v těchto týdnech dřou. „Trénujeme čtyřikrát v týdnu, nabíráme kondici,“ odůvodnil Zajíček, který si nevšiml toho, že by někdo přišel po koronavirové pauze v „dezolátním“ stavu. „Co jsem mohl kluky vidět, tak to vypadá dobře. Junioři ty starší samozřejmě trochu prohání. Ale my nejsme tak tvrdí, abychom kluky vážili. Myslím, že je to v normálu,“ zasmál se člen výkonného výboru Spartaku Pelhřimov.

Přiznává ovšem, že náplň tréninků je i tak náročná. „Teď je to o běhání. Využíváme městské sady, kde jsou zajímavé terény. Dají se kombinovat rovinky s výběhy do kopce,“ přibližuje Zajíček, jehož tým využívá i multifunkční hřiště u Základní školy. „Tam se zaměřujeme na obratnost, skáče se přes švihadla. Postupně se půjde do rychlosti a výbušnosti. Posilování mají kluci individuální,“ doplňuje.

Ačkoliv pelhřimovské florbalisty letní dril bolí, umí se prý vydat ze všech sil. „Oni ví, že sezona je dlouhá, a že to rozhodující přichází v play-off, a tam ty síly mít musí. Už to máme takhle postavené několik let, a nikdy nebyl problém. Neviděl jsem, že by se na to vykašlali,“ těší ho.

Za obětavou práci dostanou hráči odměnu v podobě volna. Jak dlouhé a kdy přesně bude, se ale ještě bude řešit. „Teď měli volno dlouhou dobu,“ pousmál se Zajíček. „Ale týdenní nebo čtrnáctidenní pauzu uděláme, asi ke konci července podle dovolených, kdy většina kluků bude mimo. Je potřeba, aby si oddechli od toho drilu na suchu a přišli odpočatí do haly,“ mají v Pelhřimově jasno.

Stejně tak i o tom, že před startem soutěže si zahrají několik přípravných mačů. „Od srpna začneme chodit do haly a v plánu máme i nějaké turnaje. Určitě pojedeme do Strakonic, a pak je tam i český pohár. Prostě to zkusíme co nejlépe naladit na září,“ uzavírá Petr Zajíček.