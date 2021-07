David a Markéta Valentovi běhají už roky pravidelně, přesto na šestatřicátém ročníku budapešťského půlmaratonu, který nese název Telekom Vivicittá Félmaraton, startovali premiérově.

Oba běželi v kategorii čtyřicetiletých, lépe se umístila Markéta, která byla s časem 1:49:20 celkově mezi ženami čtyřiatřicátá, v kategorii sedmá a ze všech Češek nejlepší. David byl v cíli tratě dlouhé 21,1 kilometru o dvě minuty a tři vteřiny dříve, celkově z toho bylo dvousté třicáté místo mezi muži, jedenapadesáté v kategorii a druhé mezi celkem osmi startujícími Čechy. „V Budapešti jsme běželi poprvé, ale podobných závodů kategorie hobby jsme se účastnili už dříve,“ vyprávěl David.

Valentovi cestovali do Budapešti autem, páteční cesta jim trvala zhruba čtyři hodiny. „Cesta byla bez problémů. Oba pracujeme ve zdravotnictví, už dříve jsme byli proti covidu očkováni, očkovací průkaz nám všude otevíral dveře a na cestě i hranice mezi jednotlivými státy,“ poukázal David Valenta na okolnosti samotné cesty a pak startu na mezinárodní sportovní akci. „Startovní čísla vydávali pořadatelé proti negativnímu testu na covid nebo očkovacímu průkazu, takže jsme neměli žádný problém,“ dodával pelhřimovský běžec.

Spokojeni mohli být Valentovi s dosaženými výsledky, ale radost měli už ze samotného faktu, že se vůbec běželo. „Bylo sice hodně teplo, na trati městem nebyl nikde žádný stín, a to byl start už v osm hodin ráno, ale konečně jsme se dočkali závodů,“ povídal s několikadenním odstupem David. Ostatně konečně se dočkal i vlastní budapešťský půlmaraton, vždyť se kvůli covidové pandemii mohl uskutečnit až na čtvrtý pokus. Toho využily bezmála tři tisícovky milovníků běhání.

Také Markéta a David Valentovi se museli vyrovnávat se zcela novou situací. V minulosti měli ve zvyku objíždět nejrůznější silniční závody jako Run Czech či Run Tour, nevyhýbali se ani menší akcím, Markéta si přidávala ještě překážkové běhy. „Já jsem se v roce 2019, tedy ještě před pandemií, zúčastnil dvaadvaceti závodů, Markéta jich měla dokonce 29. Je pravda, že se teď už k takovým objemům vracet nechceme, ideál bude takových deset až patnáct závodů do roka,“ přemítal nad jiným dopadem pandemie David.

Markéta se dříve věnovala atletice, David pocházející z cyklistické pelhřimovské rodiny pochopitelně kolu. Společně se pustili do běhání někdy v letech 2014 či 2015. V roce 2017 zamířili do Bratislavy na charitativní běh Wings For Life, což byla jejich první zahraniční zkušenost. „Běháme hlavně pro radost. Teď jsme byli na dovolené ve Slovinsku, i tam jsme si chodili každý den zaběhat. Ležet jen na pláži by nás nebavilo,“ dodal David Valenta s přáním, že už se snad pandemie nevrátí a běhání se dočká opět lepších časů.

K Pelhřimovu se v Budapešti hlásily také Jana Špatná a Marie Jírů, které s sebou na mezinárodní půlmaraton vzaly ještě Lucii Mejsnarovou z Popelína na Jindřichohradecku. „Maruška už na podobných závodech startovala, ale pro mě s Luckou to byla úplná premiéra. Zhruba před pěti lety jsem běžela v Praze ve Stromovce štafetu na čtyři krát pět kilometrů v rámci závodů Run Czech, ale sama jsem na takto dlouhé trati nikdy nestartovala,“ říkala Jana Špatná.

Všechny tři mladé dámy pracují v jedné pražské stavebně projekční firmě a společně zamířily do maďarské metropole minulý týdne ze čtvrtka na pátek nočním vlakem. V pátek si dopřály výlet po městě, v sobotu už nabíraly síly na závod.

Jana zvládla trať za 1:57:19 jako třiaosmdesátá žena, v kategorii třicetiletých z toho bylo dvacáté místo. „S výsledkem v půlmaratonu jsem spokojená, ale kladně hodnotím i celý výlet do Budapešti, kde jsem byla rovněž poprvé,“ pochvalovala si zážitky z druhého červencového víkendu Jana Špatná.

V Pelhřimově, kam se pořád vrací za rodiči, se kdysi věnovala basketbalu. Do běhání se pustila před nějakými pěti šesti lety. „Chodíme běhat v partě více lidí, jsem ráda venku, běhání je aktivita, kterou nedělám kvůli závodům a výsledkům. Ani si nejsem jistá, zda se budu hlásit na nějaké další závody. Chci, aby mi běhání nadále hlavně dělalo radost,“ řekla Jana k případným dalším startům na běžeckých akcích.

S Marií Jírů a Lucií Mejsnarovou, které doběhly do cíle v čase pod dvě a půl hodiny, se vracely z Budapešti v neděli po závodech autobusem, v Praze byly kolem půlnoci. „V pondělí ráno jsme šly normálně do práce. No šly… Spíš pajdaly, hlavně chůze ze schodů nebyla moc příjemná. Ale víkend v Budapešti za to určitě stál. Výsledky testů na covid po návratu domů jsme měly negativní, ani ty nám zážitky nepokazily,“ dodávala Jana Špatná.