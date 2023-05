První květnový víkend proběhl v San Marinu mezinárodní turnaj bojové asociace WMAC. Klání s názvem European Martial Arts Games se v rámci české výpravy představilo i kvarteto zástupců klubu Wu-shu Pelhřimov. A vedlo si nadmíru zdatně.

Na mezinárodním turnaji bojové asociace WMAC v San Marinu získalo kvarteto zástupců klubu Wu-shu Pelhřimov devět medailí. Pět zlatých, jednu stříbrnou a tři bronzové. | Foto: se svolením Petra Vaculína

Na turnaji bylo k vidění spousta bojových stylů a zápasů v plnokontaktních (K1, MMA, thajský box), polokontaktních (pointfighting, lightcontact, kicklight, kumite, grappling) i bezkontaktních (stužkovaná, sebeobrana, sestavy a katy) disciplínách.

Mezi pěti stovkami závodníků z devíti zemí byla i početná výprava Českého svazu kickboxu. V jejím se představili i pelhřimovští bojovníci Dominik Vaculín, Jaroslav Dvořák, Jan Paďourek a Petr Vaculín pod vedením trenéra Martina Dvořáka.

A po návratu domů měli důvod ke spokojenosti. Z turnaje si odvezli devět medailí, z toho pět zlatých, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile.

Pelhřimovští medailisté na European Martial Arts Games



Petr Vaculín

1. místo Soft Style (mix 18+)

1. místo Čínské zbraně (mix 18+)



Jan Paďourek

1. místo kicklight muži (18+) do 85 kg

3. místo Grappling muži (18+) do 85 kg



Jaroslav Dvořák

1. místo pointfighting kadeti (13-15 let) do 65 kg

1. místo pointfighting junioři (16-17 let) do 65 kg



Dominik Vaculín

2. místo pointfighting děti (10-12 let) nad 50 kg

3. místo pointfighting děti (10-12 let) do 50 kg

3. místo pointfighting děti (10-12 let) do 45 kg

Dominik Vaculín získal rovněž pás za nejlepší zápasy v dětských kategoriích.