„Turnaj je to kvalitní, i proto si ho reprezentace zařadila do kalendáře příprav. Nabízí kontakt s pro nás trochu jiným závodnickým spektrem. Startují tam především taekwondisté ze západu Evropy,“ přiblížil klubový trenér Petr Lacek.

Na slabší rok se snaží dát zapomenout Dominika Hronová, která to v Belgii neměla složité. Domácí Hanne Torfs jejích kvalit ani zdaleka nedosahovala. „Skončilo to za stavu 20:0 už ve druhém kole. Byl to vyloženě tréninkový boj, pohrála si. Ale i to je potřeba,“ mínil kouč.

Ranecká si při reprezentačním testu poradila se dvěma soupeřkami a ovládla kategorii juniorek nad 68 kilogramů. „Potvrdila velký výkonnostní pokrok, který v posledním půlroce udělala. Hlavně výhra nad Britkou Ilhan je velmi cenná,“ těšilo Lacka.

Už měl méně radosti z vystoupení Patrika Mádla. Jeho start v juniorské kategorii do 74 kilogramů skončil porážkou v prvním kole. A zaslouženou. „Doplatil na nedisciplinovanost. Nebyl schopný přenést na tatami pokyny trenéra,“ zlobil se.