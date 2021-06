V předešlé sezoně, z níž nakonec zbyl jen několikazápasový fragment, k velkému testu spolupráce dojít nemohlo. Jindřichův Hradec se nicméně netajil postupovými ambicemi, Pelhřimov s mladým týmem se hodlal ve druhé nejvyšší soutěži rozkoukávat.

Na mládí bude stavět i v následujícím ročníku, ale už by měl mít k dispozici i odpovídající hráčskou kvalitu. „Loni jsme museli hráče mezi kluby dělit na dvě skupiny. Postupem Hradce máme teď nastavenou pyramidu. Bude možné využívat i hráče, kteří nebudou v nejvyšší soutěži tolik vytěžováni,“ vysvětlil.

Rotace hráčů mezi dvěma nejvyššími soutěžemi je v českém basketbale naprosto běžná. „Velké kluby jako USK to mají tak, že v první lize působí jejich béčko. Pak jsou kluby, které si s někým v nižší soutěži domluví spolupráci,“ zmínil Ivo Rizák běžnou praxi.

Bavit se, jak kvalitní tým v Pelhřimově nakonec bude, by bylo v tuto chvíli hodně předčasné. Jindřichův Hradec kádr pro bitvy s českou basketbalovou elitou teprve staví. „Uvidíme, kolik se tam povede přilákat cizinců. V předešlé sezoně se obecně počet zahraničních hráčů v klubech nejvyšší soutěže snížil. Otázkou je, zda bude mít tento trend delší trvání,“ přiznal, že úplně nedokáže odhadnout vývoj situace.

Další příznivou zprávou pro pelhřimovský basketbal je, že tým do devatenácti let si v kvalifikaci zajistil účast v extralize. Talentovaní odchovanci, kteří do pelhřimovského áčka začínají nakukovat, dostanou možnost zajímavé herní praxe. „Stejnou soutěž má i Jindřichův Hradec. Je to jen dobře, mladí hráči budou hrát kvalitní soutěž. Těžké zápasy je lépe připraví na působení v týmech dospělých,“ uvedl Ivo Rizák.