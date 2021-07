Z osmnácti závodnic bodovaly téměř všechny, individuální body (bez započítání štafet) přidalo do konečného součtu čtrnáct pacovských atletek. Maximálních 33 za tři dílčí vítězství přidala Dorota Skřivanová, jedna z opor družstva. „Na Dorce už bylo vidět, že je z velkého počtu závodů unavená, přesto všechny tři starty proměnila ve vítězství,“ připomínal Pavel Zajíc. Skřivanová kromě týmové soutěže absolvovala v minulých týdnech i vítězné mistrovství republiky v sedmiboji v Třebíči a před týdnem skončila čtvrtá v dálce na mistrovství republiky jednotlivců ve Zlíně. Teď v lize dokázala pro změnu vylepšit na 57,19 osobní rekord na čtyřstovce.

Osobní rekord (nově na 16:55,23) znovu vylepšila zkušená vytrvalkyně Petra Kotlíková, kterou na pěti kilometrech porazila jen reprezentantka Moira Stewartová. „Petra chtěla běžet pod sedmnáct minut už před týdnem na mistrovství republiky, tam se jí to těsně nepodařilo. Vynahradila si to tentokrát, samozřejmě jí pomohlo, že tempo udávala Moira, to bylo pro nový rekord zásadní,“ poznamenal.

Při ohlédnutí za druhým prvoligovým kolem poukázal ještě na jeden pozoruhodný výkon, rovněž ozdobený osobním rekordem. Lucie Kozojedová brala čtvrté místo znamenající sedm bodů pro družstvo za hod diskem dlouhý 36,28. Přitom jí ještě nebylo ani patnáct. „Ze strany žákyně je to zcela mimořádný výkon,“ zdůraznil. Právě disk se stal znovu parádní pacovskou disciplínou, vyhrála Renáta Tenklová před Michaelou Kovandovou, první šestici uzavírala Marie Novotná, rovněž s osobním rekordem.

Opory Tenklová a Michaela Kovandová přidaly na konto družstva po čtyřiadvaceti bodech, předseda klubu poukázal ale také na přínos řady atletek juniorského a dorosteneckého věku. Kateřina Douchová zabodovala novým osobním rekordem ve výšce a nejlepším výkonem v sezoně v hodu oštěpem. „Kromě toho, že se zlepšily obě mladé diskařky, šly výkonem nahoru sprinterky. Rekordy si vylepšily překážkářky Sára Říhová a Pavla Vaňková,“ dodával Pavel Zajíc.

Z výkonů závodnic Slavoje BANES Pacov

100 m: 1. Ježková 12,10, 5. Musilová 12,48. 200 m: 11. Ježková 26,38, 15. Vaňková 27,60. 400 m: 1. Skřivanová 57,19 (osobní rekord), 13. Hájková 62,79. 1500 m: 4. Kotlíková 4:41,21, 11. Bérešová 5:13,76 (osobní rekord). 5000 m: 2. Kotlíková 16:55,23 (osobní rekord). 100 m překážek: 6. Ježková 14,88. 400 m překážek: 3. Šímová 62,69, 7. Říhová 65,66 (osobní rekord), 10. Vaňková 69,42 (osobní rekord). 4x100 m: 6. Slavoj Pacov (Šímová, J. Kovandová, Ježková, Musilová) 51,07. 4x400 m: 3. Slavoj Pacov (Šímová, Vaňková, Hájková, Říhová) 4:05,81. Disk: 1. Tenklová 41,22, 2. M. Kovandová 40,12, 4. Kozojedová 36,28 (osobní rekord), 6. Novotná 33,90 (osobní rekord). Kladivo: 4. Tenklová 40,07. Oštěp: 4. Douchová 36,59, 11. Novotná 28,00. Koule: 1. Skřivanová 12,89, 2. M. Kovandová 12,22, 5. Tenklová 11,02, 15. Svědíková 9,76. Dálka: 1. Skřivanová 5,87, 5. M. Kovandová 5,42. Tyč: 9. Burda 2,75, 12. Dolejšová 2,35. Výška: 2. Douchová 1,57 (osobní rekord). Družstva ve druhém kole: 1. Slavia Praha 223,5, 2. Slavoj BANES Pacov 178, 3. Lokomotiva Beroun 140,5, 4. Sokol SG Plzeň-Petřín 110,5, 5. Spartak Praha 4 102, 6. USK Praha B 96,5, 7. Sparta Praha 75, 8. Sokol České Budějovice 62. Družstva po dvou kolech: 1. Slavia Praha 16 (437,5), 2. Slavoj BANES Pacov 14 (342,5), 3. Sokol SG Plzeň 11 (239), 4. Lokomotiva Beroun 10 (259,5), 5. Spartak Praha 4 9 (226), 6. USK Praha B 6 (208,5), 7. Sparta Praha 4 (174), 8. Sokol České Budějovice 2 (132).