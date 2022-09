Hrozba sestupu do druhé ligy visí i nad Slavojem Banes Pacov, který skončil v základní části první ligy ve skupině A na sedmém místě. „Jedeme do Liberce s cílem umístit se v sobotní baráži do třetího místa a udržet první ligu,“ zdůraznil předseda pacovského atletického klubu Pavel Zajíc.

V baráži budou předseda i celé pacovské ženské družstvo spoléhat na dostatečný počet bodů především z vrhačských disciplín. „Nebudeme mít sprinterku, Nikola Ježková nepojede z rodinných důvodů. A znovu nám bude chybět další běžkyně Petra Kotlíková,“ poukázal na předem dané výpadky ve složení družstva Pavel Zajíc. „Budeme potřebovat co nejvíc bodů z vrhačských disciplín,“ zdůraznil. Současně počítá s tím, že týmy soupeřek budou silné v bězích a ve skocích.

A důležité bude, zda se baráže zúčastní nejlepší pacovská atletka a reprezentantka Dorota Skřivanová.

Z první ligy spadly do liberecké baráže Slavoj Banes Pacov, USK Praha B (skupina A), AC Sparta Praha a AC Mladá Boleslav. Z druhé ligy se do bojů o postup o soutěž výš probojovaly AC TJ Jičín, AC Bílina (skupina A), TJ VS Tábor, SK Jeseniova (skupina B), AC Vysoké Mýto a SK Nové Město nad Metují (skupina C).