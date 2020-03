„Pro nás je to velmi dobrý výsledek. Nejenže céčko vyhrálo divizi, těší nás i postup déčka v krajském přeboru druhé třídy,“ vyjádřil se manažer HB Ostrov Miroslav Jinek.

Na podzim to vypadalo, že suverénovi soutěže mohl plány zhatit Pelhřimov. Jenže v odvetách se mu nedařilo. Spartak ani jednou nevyhrál. Remizoval jen s Třeští, Velkým Meziříčím a v jatní premiéře s Ostrovem C. Šest porážek ho odsunulo na třetí příčku za Jihlavu. Skalp Pelhřimova získala i Kamenice nad Lipou, ale té to na odvrácení sestupu nestačilo. Skončila se ztrátou sedmi bodů poslední.

DIVIZE – konečná tabulka

1. HB Ostrov C 20 17 3 0 197:81 74

2. Jihlava 20 13 1 6 170:125 60

3. PELHŘIMOV 20 10 3 7 172:146 53

4. Polná 20 10 3 7 171:139 53

5. Jemnice 20 10 2 8 164:155 52

6. CHMELNÁ 20 10 1 9 155:144 51

7. Polesí 20 9 2 9 144:152 49

8. Chotěboř 20 9 1 10 158:151 48

9. V. Meziříčí 20 7 4 9 137:169 45

10. Třešť 20 6 3 11 147:170 41

11. Třebíč 20 4 2 14 106:185 34

12. KAMENICE N. L. 20 2 1 17 89:193 27

KP 1. třídy – konečná tabulka

1. Světlá 20 14 3 3 186:128 65

2. Telč 20 14 2 4 182:136 64

3. Jiskra HB B 20 14 1 5 166:130 63

4. Žďár n. S. B 20 10 4 6 163:137 54

5. Chotěboř B 20 11 0 9 161:139 53

6. HUMPOLEC 20 10 1 9 157:139 51

7. Nížkov 20 9 2 9 160:153 49

8. Nové Dvory 20 7 4 9 147:176 45

9. Jihlava B 20 7 1 12 139:165 42

10. Lhotky 20 6 2 12 140:164 40

11. CHMELNÁ B 20 3 3 14 121:185 32

12. Nové Město 20 3 1 16 115:185 30

KP 2. třídy – konečná tabulka

1. HB Ostrov D 20 15 2 3 0 185:102 67

2. M. Budějovice C 20 15 2 3 0 183:121 67

3. M. Budějovice B 20 12 2 6 0 174:148 58

4. Lukov 20 11 3 6 0 176:142 56

5. Náměšť n. O. 20 10 2 8 0 165:147 52

6. PACOV 20 10 0 10 0 148:164 50

7. Chotěboř C 20 8 4 8 0 149:163 48

8. HUMPOLEC B 20 8 2 10 0 139:173 46

9. Rokytnice 20 7 2 11 0 152:165 43

10. Třebíč B 20 7 1 12 0 151:174 42

11. Jemnice B 20 3 4 13 0 140:188 33

12. Výčapy 20 2 0 18 0 119:194 26