Po porážce se Dobruškou v prvním kole druhé ligy zabrali národní házenkáři humpolecké Jiskry naplno. V domácím prostředí porazili Ostopovice rozdílem branky 17:16.

Humpolečtí národní házenkáři ve druhé lize porazili Ostopovice. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Klíčový byl vstup do zápasu. V něm exceloval Mikuláš Krejčí, který v úvodní desetiminutovce zaznamenal pět branek a domácí získali vedení 6:2. Hosté do přestávky snížili na dvoubrankový rozdíl a ve druhém poločase dokonce vyrovnali. To bylo tři minuty před koncem.