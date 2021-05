Právě jeho svěřenci vytvořili základ české reprezentace. V Bulharsku o splnění snu bojovali David Šimek, Jan Fiala a Iveta Jiránková. K letence na olympijské hry měli daleko, stejně jako čtvrtá členka týmu, Petra Štolbová z Prahy.

Na postup byla potřeba účast ve finále, jenže pro Čechy bylo maximem čtvrtfinále. Dva na turnaji skončili hned v prvním kole. „Bohužel se ukázala realita. Konkurence byla kvalitní, prohráli jsme s lepšími závodníky,“ uvedl oddílový kouč, který v Sofii tomu reprezentačnímu pomáhal.

I když to před turnajem nikdy neřekl na plnou pusu, tušil, že šance českých reprezentantů velké nejsou. „Podmínky, jaké jsme měli pro přípravu, nebyly ani zdaleka ideální. Konkurence buď mohla trénovat doma nebo kvůli přípravě jezdila po Evropě. To jsme my dělali jen v omezené míře,“ prohlásil Petr Lacek.

Výsledky tak považuje za odpovídající dané situaci a své svěřence rozhodně nekritizuje. „Všichni udělali vše, co bylo v jejich silách. Vydali ze sebe maximum. Na amatéry tomu obětovali hodně. Na posledních čtrnáct dnů se nechali zavřít do centra v Nymburce a ladili formu,“ uvedl.

Z trojice pelhřimovských taekwondistů na turnaji nejdále došel David Šimek. Ten v kategorii do osmdesáti kilogramů dokázal porazit předloňského vicemistra světa Apostolose Telikostoglua z Řecka, ale pak podlehl bývalému světovému šampionovi Tahiru Gülecovi z Německa. „Klobouk dolů před ním. Porazit závodníka takového kalibru už něco znamená. Vyrovnaný byl i druhý boj,“ pronesl Petr Lacek k porážce 10:6 na body.

Jan Fiala podlehl dánskému soupeři Ottovi Jörgensenovi. Pro Ivetu Jiránkovou v kategorii přišla stopka po bitvě s Marijou Štetičovou z Bosny. „Narazila na soupeřku, která měla obrovskou fazonu. Chorvatka startující za Bosnu patřila k velkým adeptkám na účastna na olympiádě,“ vysvětlil Petr Lacek.