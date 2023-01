Úvodní čtvrthodina sobotního zápasu se nesla ve vyrovnaném duchu. Strakonice držely s favoritem krok až do stavu 6:5. Poté však Sokol odskočil až do sedmibrankového vedení. Do poločasové přestávky odcházeli domácí za pětibrankového náskoku 17:12.

Ve druhé půli se ještě Jihočeši dostali do tříbrankového kontaktu, ale vzápětí Nové Veselí znovu výrazně přidalo na tempu a nepřipustilo žádné drama. Závěrečná čtvrthodina už se nesla doslova v exhibičním duchu. Celek z Vysočiny si do tabulky připsal dva body za vítězství 30:23.

Sokol tak jen potvrdil domácí neporazitelnost. Před vlastními fanoušky v letošní sezoně uhrál šest vítězství a čtyři remízy. Naopak Strakonice venku z deseti případů ani jednou nebodovaly.

Třebíč předvedla famózní závěr, Dukla naopak na půdě Zlína střelecky propadla

Nejlepšími střelci zápasu byli na obou stranách mladíčci. Robert Halíček i hostující Martin Němec v zápase shodně vstřelili po sedmi brankách.

Díky zisku dalších dvou bodů Nové Veselí v tabulce předskočilo Zubří a dotáhlo se na sedmý Frýdek-Místek. Strakonice zůstávají se sedmi body dvanácté.

Také v dalším kole budou házenkáři Sokola plnit roli favorita. První únorovou sobotu se od 17.30 představí na palubovce posledních Hranic.

EXTRALIGA HÁZENÉ MUŽŮ - 19. KOLO

NOVÉ VESELÍ - STRAKONICE 30:23

Sestava a branky Nového Veselí: Schams, Martin Štohanzl – Halíček 7/3, Štěpán 5, J. Flajsar 3, Bendicsek 3, D. Flajsar 3, Hajko 3, Navrátil 2, Bartůněk 1, Melichar 1, Miroslav Štohanzl 1, Tomášek 1, Gregorovič, Krejz, Ogoun.. Rozhodčí: Králíček, Letev. ŽK: 1:1. Vyloučení: 4:2. Diváci: 250. Poločas: 17:12.



Další výsledky 19. kola: Kopřivnice – Karviná 32:35, Lovosice – Maloměřice 42:29. Zápasy KP Brno – Zubří, Dukla Praha – Prešov, Fr.-Místek – Hranice a Plzeň – Jičín se hrají ve středu.



TABULKA

1. Lovosice 19 17 0 2 641:545 34

2. Plzeň 18 15 1 2 608:491 31

3. Karviná 19 14 2 3 580:502 30

4. Dukla Praha 18 12 1 5 574:532 25

5. Prešov 17 10 3 4 537:450 23

6. Kopřivnice 19 9 1 9 583:567 19

7. Fr.-Místek 17 9 0 8 502:485 18

8. N. VESELÍ 19 7 4 8 503:517 18

9. Zubří 18 8 1 9 517:501 17

10. KP Brno 18 6 3 9 477:498 15

11. Jičín 18 6 0 12 499:515 12

12. Strakonice 19 3 1 15 489:642 7

13. Maloměřice 19 3 0 16 486:602 6

14. Hranice 18 0 1 17 451:600 1