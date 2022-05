Další dva závody zařazené do seriálu Český pohár skupiny ČEZ ve vodním slalomu 2022 se pojedou o týden později v pražské Troji. A do pohárového hodnocení se budou započítávat i body z mistrovství republiky, které se koná na Lipně a ve vodáckém kalendáři je 20. a 21. srpna.

Na konci května začíná mezinárodní sezona, od 26. do 29. května se ve slovenském Liptovském Mikuláši koná mistrovství Evropy. Dva týdny na to startuje letošní pětidílný světový pohár, úvodní závody od 10. do 12. června se konají v Praze.

Vrcholem letošní neolympijské sezony je na konci července mistrovství světa v německém Augsburgu.