Oba prvoligové oddíly mají podobné ambice. Chtějí druhou nejvyšší soutěž bezpečně uhájit i pro příští sezonu. „Na postup do extraligy nepomýšlíme. Máme velice mladé družstvo, oddíl se dlouhodobě zaměřuje na mládežnickou atletiku, také jádro družstva mužů tvoří naši vlastní odchovanci,“ poznamenal k ambicím třebíčských mužů předseda oddílu atletiky TJ Spartak Třebíč Josef Vomela.

Není divu, že jednou z opor družstva bude stále ještě dorostenec Adam Havlíček, který se o minulém víkendu stal mistrem republiky v desetiboji ve své věkové kategorii. „S Adamem Havlíčkem počítáme pro skok o tyči, ale přínosem pro družstvo bude i v dalších disciplínách, nejvíc právě ve skokanských,“ naznačil Josef Vomela. Další oporou by měl být v řadě disciplín junior Ondra Veselý, dále Tobiáš Dvorský na sprinterských distancích, půlkař Tadeáš Janík či čtvrtkaři Adam Trojan a Michal Krátký. Každý závodník smí startovat nejvýše ve třech disciplínách.

Do úvodního kola počítají Třebíčští s nejsilnější sestavou, s pražskou Slavií, kde se úvodní ligový mítink koná, je pojí několikaletá spolupráce při vzájemné výměně sportovců.

Slavoj BANES Pacov bude v první lize žen obhajovat pátou příčku. Pokud se bude družstvu dařit, mohlo by z toho být třeba i třetí místo. „Oporou by měla být čerstvá mistryně republiky v sedmiboji Dorota Skřivanová, která by mohla připisovat maximální bodový zisk, jejími nejsilnějšími disciplínami by měly být překážky, dálka a koule,“ vypočítal předseda oddílu TJ Slavoj BANES Pacov Pavel Zajíc. Bodovat by měly i běžkyně Anička Tousková, vytrvalkyně Petra Kotlíková nebo vrhačka Renata Tenklová.

V zimě do pacovského Slavoje přestoupily sestry Michaela Kovandová (ze Sparty) a Jana Kovandová (z Dukly). „Michaela by měla nastupovat v dálce, trojskoku, kouli nebo disku, Jana ve štafetách nebo v běhu na 3000 metrů překážek,“ naznačil varianty nasazení do disciplín Pavel Zajíc. Klub bude mít navíc k dispozici na hostování zapůjčené mladé atletky z jihočeské Nové Včelnice.

Prvoligové soutěže jsou tříkolové, druhé kolo na na programu 3. července v Praze na USK a v kole třetím se pacovské atletky a třebíčští atleti představí v neděli 22. srpna na stadionu TJ Slavoj BANES Pacov.

Ve stejném formátu se uskuteční i druhá atletická liga. V těchto soutěžích budou z Vysočiny působit muži oddílů TJ Sokol Velké Meziříčí, Atletiky Jihlava, TJ Spartak Třebíč B a TJ Slavoj BANES Pacov a ženy klubů TJ Nové Město na Moravě, Atletika Jihlava a TJ Spartak Třebíč.

První liga v atletice, skupina A

Termíny: sobota 12. června – pořádá ASK Slavia Praha, sobota 3. července – pořádá USK Praha, neděle 22. srpna – pořádá TJ Slavoj BANES Pacov. Soupeři mužů TJ Spartak Třebíč: Spartak Praha 4, AC Domažlice, AC Sparta Praha, TJ Sokol České Budějovice, USK Praha, TRIATLET Karlovy Vary. Soupeřky žen TJ Slavoj BANES Pacov: ASK Slavia Praha, Spartak Praha 4, TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, TJ Lokomotiva Beroun, USK Praha B, AC Sparta Praha, TJ Sokol České Budějovice.