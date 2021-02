Z tohoto důvodu je zřejmé, že normální průběh sezony v nižších soutěžích je více než ohrožen. Vzhledem k přitvrzujícím opatřením vlády v souvislosti s koronavirem se jeví jako krajně nepravděpodobné, že budou v tomto termínu florbalisté zpět v halách. Co se tedy stane, když nebude možné sezonu v polovině března restartovat?

Do značné míry se bude opakovat scénář z předchozí sezony. Nikdo nepostoupí ani nesestoupí. Hrát se začne i v pozdějším termínu. „V regionálních postupových soutěžích se následně poté bude hrát o umístění, které bude rozhodující pro případné doplnění soutěží pro další sezonu. Tento přístup se používá pokud se uvolní místo ve vyšší soutěži, vyplývá z platných řádů a využívá se po uzavření přihlášek do soutěží v červnu,“ zní vysvětlení svazu.

Pro pelhřimovský Spartak se nejedná o příjemné řešení, ale také ani o takové, které by mělo nějaký fatální dopad na klub. „Dotklo by se to béčka, které hraje nejvyšší regionální soutěž. Do divize ale postoupit nechceme, tým má za úkol připravovat hráče do áčka a k tomu vyšší soutěž momentálně nepotřebujeme,“ vysvětlil předseda klubu Jiří Kučera.

Z regionální druhé ligy chtěly do celostátní první postoupit ženy. Za dané situace by ale o tuto možnost přišly. „Bylo by to nepříjemné, ale my se za každou cenu nahoru neženeme. Máme mladý tým a chceme, aby byl ve vyšší soutěži konkurenceschopný. Rok by nám neublížil,“ nechal se slyšet šéf modrobílých.

Kučerovi by tak za dané situace bylo líto jen dorostenců. „Z republikové soutěže vypadli a chtěli se do ní zase vrátit. Kvalitativně na ni tým má. Nebylo by dobře, aby zůstal ve stejné soutěži. Na druhou stranu ve hře je rozšíření ligy, takže bychom se mohli nahoru posunout administrativní cestou,“ prohlásil.