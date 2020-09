Stolní tenisté HB Ostrov vstoupili do Extraligy výhrami nad Libercem a KT Praha. Na pozadí stoprocentního bodového zisku rozepsal příběh o herním mistrovství a především extrémní psychické odolnosti Dmitrij Prokopcov.

Hned dvě pětisetové bitvy absolvoval v úvodu extraligového ročníku stolní tenista HB Ostrov Dmitrij Prokopcov. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V obou zápasech se dostal do pětisetových bitev, v obou čelil mečbolům soupeřů a přesto oba duely vyhrál. „Nemyslím si, že bych byl specialista na koncovky zápasů, ale zatím se mi v nich daří. Kéž by mi to vydrželo,“ zůstal skromný rodák z ukrajinského Simferopolu, který si v minulosti zahrál i za českou reprezentaci.