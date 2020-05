Novinářký záběr Romana Pišného byl na domovském Jindřichohradecku široký, ve zprávách z Pelhřimovska se specializoval hlavně na dění v házenkářském klubu DHK Slavoj Žirovnice. „Těžko mohu jeho zásluhy a přínos shrnout v pár větách,“ vyjádřila se jedna z trenérek klubu Iveta Brabcová.

Pak se o to přece jen pokusila. „Roman byl jedinečný. Nezažila jsem nikoho tak pracovitého, činorodého, obětavého. Navíc neskutečně znalého problematiky. Mnohokrát jsem mu dodala jen statistiky z turnaje a on z toho vytvořil fantastický příspěvek do novin. Spoustu toho věděl a ostatní si byl ochotný dohledat, zjistit,“ svěřila se.

Osud Romanu Pišnému příznivou tvář moc neukázal. Roky bojoval s těžkou svalovou dystrofií, později dýchal s pomocí plicního ventilátoru, byl upoutaný na lůžko. „O to více si vážím toho, co pro nás dělal,“ poděkovala už tam nahoru Iveta Brabcová.