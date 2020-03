„Čekáme, nic jiného nám ani nezbývá,“ popsal současnou situaci manažer klubu Miroslav Jinek a dovysvětlil: „V nižších soutěžích jsou poslední kola zrušená, ligové soutěže mají sezónu přerušenou do 30. dubna.“

To je termín, do které se rozhodne, jakým způsobem budou ligy uzavřené. Zvuk odrazů míčků v areálu HB Ostrov teď neuslyšíte. „Netrénuje tady nikdo. Hráči i trenéři odjeli domů. Zůstal tu jen šéftrenér Bohumil Vožický, který tu ale bydlí. Spolu se mnou je jediný, kdo se nyní v budově pohybuje,“ informoval.

Jinek je přesvědčený, že postup do nejvyšší soutěže už jeho tým nemine. Ať svaz přijme jakékoliv řešení. „Extraliga se pro příští sezónu rozšiřuje. Dva týmy postoupit musí. Z první čtyřky v první lize máme zájem my a Hodonín. Situace je poměrně jasná,“ odmítá jakékoliv pochybnosti.

Pokud by došlo na dohrávky zápasů, i tady je situace pro havlíčkobrodský klub příznivá. Čekaly by ho už jen tři zápasy, ale neměl by se propadnout na horší než druhou příčku. „Tu už udržíme na 99,9 procent. Hodonín má ještě vzájemný zápas s Elizzou a pokud by ji porazil, pak je reálné, že skončíme první. Máme totiž lepší vzájemný zápas,“ upozornil manažer HB Ostrov.