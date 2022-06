Halový mistr Evropy, olympijský semifinalista, finalista mistrovství světa a dvojnásobný český rekordman Petr Svoboda bojuje o prodloužení své hvězdné kariéry. „První start v sezoně a čas 13,47, to je můj nejlepší výsledek v kariéře. Za to děkuji tam,“ ukazoval gestem nahoru před televizní kamerou sedmatřicetiletý atlet.

Každým závodem oddaluje sportovní konec. „Jsem ve stadiu, že na každý start nastupuji s vědomím, že pro mě žádné příště už být nemusí,“ netajil Svoboda. „Tento výkon je smutnou ukázkou toho, jak to v mé kariéře mohlo být,“ narážel na svoje vleklé zdravotní patálie.

Ty ho ostatně provázely i před letošní sezonou. „Je to ještě takové nevyběhané, dvakrát jsem si lehounce natáhl zadní sval. Ale opravdu nic vážného,“ uklidňuje Svoboda. „Jinak jsem ale nadšený, upevnil jsem si ratingové místo pro mistrovství světa v Oregonu. Děkuji trenére (Daniel Hejret - pozn. aut.). Měli jsme oba hlavu na špalku, a zvládli jsme to. Je to super.“