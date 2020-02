Neradostná je i situace Kamenice nad Lipou. Dvě poměrně jasné porážky ve Velkém Meziříčí a Třebíči už jí prakticky odsoudily k sestupu. Polepšilo si Polesí, které dvakrát vyhrálo. Osm bodů ho posunulo už na čtvrtou příčku.

Divize

15. kolo: Jihlava – HB Ostrov C 8:10, Třešť – Spartak Pelhřimov 9:9, Chotěboř – Jemnice 8:10, Polná – Chmelná 10:6, Velké Meziříčí – Kamenice nad Lipou 10:6, Třebíč – Polesí 5:10, 16. kolo: Třešť – HB Ostrov C 3:10, Jihlava – Spartak Pelhřimov 10:7, Polná – Jemnice 10:3, Chotěboř – Chmelná 8:10, Třebíč – Kamenice nad Lipou 10:3, Velké Meziříčí – Polesí 5:10.

1. HB Ostrov C⋌16 14 2 0 0 158:63 60

2. Sp. Pelhřimov⋌16 10 2 4 0 143:107 48

3. Jihlava⋌16 10 1 5 0 135:103 47

4. Polesí⋌16 8 2 6 0 122:118 42

5. Chmelná⋌16 8 1 7 0 124:114 41

6. Jemnice⋌16 8 1 7 0 128:122 41

7. Polná⋌16 7 3 6 0 137:117 40

8. V. Meziříčí⋌16 6 3 7 0 115:133 37

9. Chotěboř⋌16 6 1 9 0 121:131 35

10. Třešť⋌16 3 3 10 0 110:146 28

11. Třebíč⋌16 3 2 11 0 85:147 27

12. Kamenice n. L.⋌16 2 1 13 0 76:153 22

Krajský přebor I

15. kolo: Jihlava B – Lhotky 10:2, Jiskra Havlíčkův Brod B – Nové Město na Moravě 10:8, Chotěboř B – Nové Dvory 8:10, Žďár nad Sázavou B – Nížkov 10:5, Chmelná B – Světlá nad Sázavou 5:10, Telč – Humpolec 10:5, 16. kolo: Jiskra Havlíčkův Brod B – Lhotky 10:7, Jihlava B – Město na Moravě 10:4, Žďár nad Sázavou B – Nové Dvory 10:5, Chotěboř B – Nížkov 10:6, Telč – Světlá nad Sázavou 9:9, Chmelná B – Humpolec 2:10.

1. Jiskra H. Brod B⋌16 11 1 4 0 132:106 50

2. Telč⋌16 11 1 4 0 143:106 50

3. Světlá n. S.⋌16 10 3 3 0 146:108 49

4. Chotěboř B⋌16 10 0 6 0 136:105 46

5. Žďár n. S. ⋌16 9 2 5 0 130:102 45

6. Humpolec⋌16 9 1 6 0 131:107 44

7. Nížkov⋌16 6 2 8 0 123:132 36

8. Jihlava B⋌16 6 1 9 0 112:128 35

9. Nové Dvory⋌16 5 3 8 0 113:146 34

10. Lhotky⋌16 5 1 10 0 111:131 32

11. Chmelná B⋌16 3 2 11 0 97:146 27

12. Nové Město⋌16 2 1 13 0 91:148 23

Krajský přebor II

– 15. kolo: Humpolec B – HB Ostrov D 3:10, Slavoj Pacov – Chotěboř C 6:10, Lukov – Jemnice B 10:2, Výčapy – Moravské Budějovice B 6:10, Moravské Budějovice – Rokytnice nad Rokytnou 10:6, Třebíč B – Náměšť nad Oslavou 10:8, 16. kolo: Slavoj Pacov – HB Ostrov D 1:10, Humpolec B – Chotěboř C 10:6, Výčapy – Jemnice B 10:8, Lukov – M. Budějovice B 7:10, Třebíč B – Rokytnice nad Rokytnou 10:6, M. Budějovice A – Náměšť nad Oslavou 10:8.

1. HB Ostrov D⋌16 13 1 2 0 153:79 56

2. M. Budějovice A⋌16 13 1 2 0 153:92 56

3. Lukov⋌16 10 1 5 0 143:108 47

4. Náměšť⋌16 8 2 6 0 135:117 42

5. M. Budějovice B⋌16 8 2 6 0 134:126 42

6. Chotěboř C⋌16 7 3 6 0 123:126 40

7. Sj. Pacov⋌16 7 0 9 0 110:134 37

8. Rokytnice⋌16 6 1 9 0 118:129 35

9. Třebíč B⋌16 6 1 9 0 124:137 35

10. Humpolec B⋌16 6 1 9 0 102:142 35

11. Jemnice B⋌16 3 1 12 0 106:151 26

12. Výčapy⋌16 2 0 14 0 94:154 22

Krajský přebor III

15. kolo: Třešť B – Světlá B 10:2, Spartak Pelhřimov B – Chotěboř D 10:3, Kamenice – Žďár nad Sázavou D 10:7, Polná B – Rovečné 10:6, Velké Meziříčí B – Kamenice nad Lipou B 10:6, Žďár nad Sázavou C – Třešť C 10:3, 16. kolo: Spartak Pelhřimov B – Světlá B 10:4, Třešť B – Chotěboř D 10:3, Polná B – Žďár nad Sázavou D 10:4, Kamenice – Rovečné 10:6, Žďár nad Sázavou C – Kamenice nad Lipou B 10:3, Velké Meziříčí B – Třešť C 10:3.