S výkonem svých svěřenců samozřejmě nemohl být příliš spokojený. „Nepodařilo se nám splnit roli favorita. Podle mého jsme ani k zápasu nepřistoupili dostatečně zodpovědně,“ nebral si servítky.

Především první poločas celku z Vysočiny příliš nevyšel. „Nechali jsme si dát na začátku laciné branky a soupeř se díky tomu dostal dobře do zápasu. Hráči Hranic hráli s extrémním nasazením a bojovností, vycházelo jim skoro vše, na co sáhli. Dokázali podat výkon na hranici, chvílemi možná za hranicemi svých možností,“ viděl.

Po změně stran se sice Novému Veselí povedlo vývoj skóre otočit, ale přesto měla jeho hra k ideálu daleko. „Cítil jsem z kluků, že to chtějí změnit, ale spíše to od nás byla jakási křeč,“ postýskl si Běloch.

I přesto ale házenkáři Sokola vedli pár minut před koncem o tři branky 25:22. Jenže domácí dokázali poměrně rychle tuto ztrátu smazat. „Nezahráli jsme kvalitně některé situace v útoku, čímž jsme dovolili Hranicím rychlé protiútoky, po nichž vyrovnaly,“ popsal.

Gregorovič ještě jednou poslal hosty do vedení, ale celek z Přerovska poslední střelou vyrovnal. „Škoda, že jsme soupeři neodskočili na rozdíl dvou branek, pak už by bylo hotovo,“ uvědomoval si.

Ztráta jednoho bodu trenéra Veselí mrzela. „Uvidí se na konci soutěže, jak moc nám ten bod bude chybět. Tabulka je extrémně vyrovnaná, pět týmů na hraně play-off je na rozdílu jediného bodu,“ komentoval Běloch a dodal.

„Dá se čekat, že to bude drama až do posledního kola. Roli sehraje nejen aktuální forma, ale také to, kdo to zvládne i emočně.“