Klíčem k úspěchu bylo, že se hráčům HB Ostrov podařilo eliminovat hostujícího Jiřího Vráblíka, čerstvého mistra republiky ve dvouhře. Hned v prvním utkání tak zajistil vedení HB Ostrov Tomáš Tregler. Další vývoj ale nabral opačný směr, shodně 1:3 podlehli svým soupeřům Michal Obešlo i Dmitrij Prokopcov.

„Bylo to nádherné utkání s řadou zvratů. Díky spolehlivému Tomáši Treglerovi jsme vedli, pak jsme ale museli dohánět ztrátu, když za El Niňo zabodovali mladíci Jakub Zelinka a František Onderka,“ vracel se k nedělnímu zápasu o první místo v extralize trenér havlíčkobrodských stolních tenistů František Kanta.

Do rozhodujícího pátého utkání pak zápas nasměroval svým druhým bodem Tomáš Tregler. Za stavu 2:2 se o osudu duelu rozhodovalo mezi Michalem Obešlem a Jiřím Vráblíkem. V úvodu bezchybný Vráblík získal rychle první set a dobře vstoupil i do druhého. Po oddechovém čase se ovšem vývoj obrátil a Michal Obešlo ziskem tří setů v řadě vydřel rozhodují bod pro svoje družstvo. „Michal Obešlo dal do utkání všechno a to se vyplatilo. Díky tomu jsme celé utkání zvládli a mohli slavit návrat na první místo. Určitě nám pomohla i skvělá divácká kulisa,“ dodával František Kanta.

Po šesti kolech je čelo extraligy nebývale vyrovnané. Na šestnácti bodech je za dvojicí HB Ostrov Havlíčkův Brod a El Niňo Praha také třetí Cheb a po dohrávce s posledním Hodonínem se na ně může dotáhnout i TTC Ostrava. Jen o dva body zpět je Havířov.

HB Ostrov Havlíčkův Brod čeká další utkání na KT Praha, hraje se v pátek 5. listopadu od 18 hodin.

Extraliga – 6. kolo (dohrávka):

HB Ostrov Havlíčkův Brod – SF SKK El Niňo Praha 3:2

Tregler – Vráblík 3:1 (7, -9, 9, 6), Obešlo – Zelinka 1:3 (8, -10, -8, -5), Prokopcov – Onderka 1:3 (3, -7, -7, -7), Tregler – Zelinka 3:1 (7, -9, 1, 11), Obešlo – Vráblík 3:1 (-7, 4, 10, 5)

Čelo tabulky extraligy po neúplných šesti kolech:

1. HB Ostrov Havlíčkův Brod 16 b. (17:6)

2. El Niňo Praha 16 (17:7)

3. SKST Cheb 16 (16:7)…