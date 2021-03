Reprezentační dres se neodmítá. Toto tvrzení potvrzuje aktuální případ házenkáře Nového Veselí Martina Kocicha. Ten sice v posledním extraligovém kole utrpěl nepříjemné zranění stehna, přesto rád přijal pozvánku do záložního mužstva národního týmu. To totiž nyní absolvuje trojici utkání v kvalifikaci pro mistrovství Evropy 2022.

Martine, jak moc jste si cenil pozvánky do národního týmu?

Asi jako každý jiný hráč, je to pro mě obrovská čest. Navléknout i tréninkový dres reprezentace je pro mě velkou ctí, jsem rád, že tu mohu být.

Vy jste aktuálně v Bohumíně, kde je tzv. záložní tým. Jak to na jeho srazu vypadá?

Trénujeme a připravujeme se pro případ, pokud by někdo z reprezentačního kádru vypadl kvůli onemocnění covidem-19. Bereme to pozitivně, snažíme se maximálně plnit pokyny trenérů.

Už čtyři hráči takto z vaší „bubliny“ zamířili k reprezentaci, mimo jiné i váš spoluhráč z Nového Veselí Adam Ptáčník. Kolik vás tedy v Bohumíně aktuálně trénuje?

Teď už je nás tu jenom sedm. Ale na způsobu přípravy to nic nemění, pořád musíme být v pohotovosti.

Ve středečním prvním utkání prohrál náš oslabený tým na půdě favorizovaného Ruska jen o jedinou branku. Jak jste zápas viděl?

Sledovali jsme jej s dalšími kluky společně v zasedačce a bylo to hodně hektické. Nehráli jsme vůbec špatně, navíc Rusové nás asi trochu podcenili.

Asi je škoda, že česká reprezentace zápas nedotáhla alespoň k remíze.

To rozhodně. Kluci z extraligy dokázali, že umí hrát dobrou házenou, k zisku bodu chybělo jen málo.

Ve skupině ještě máme outsidera z Faerských ostrovů a Ukrajinu. Na EURO postupují první dva mančafty. Budou podle vás rozhodovat vzájemné duely s Ukrajinou?

Myslím si, že i náš nedělní domácí souboj s Ruskem bude hodně důležitý. Ale ve dvojutkání s Ukrajinou bude rozhodně ležet klíč k případnému postupu.

Kdy se rozhodne, zda případně nebudete povolán k pátečnímu utkání proti Faeřanům a nedělnímu proti Rusku?

Rozhodnout by se mělo až v pátek, do té doby zůstáváme v bublině.