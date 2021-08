Podobně jako loňský i letošní ročník poznamenala covidová pandemie a na ni navázaná restriktivní opatření, přesto se díky absolvovaným kvalifikačním závodům podařilo pořadatelům zajistit kvalitní finále. „Loni startovalo ve finále o deset koní víc a o čtyři víc bylo kočárů. O žádný propad zájmu ze strany jezdeckých stájí se ale nejedná, naopak po uvolnění restrikcí bylo vidět, že se všichni na závody těší,“ poznamenal k účasti jezdců a koní Jiří Klubal, ředitel obecně prospěšné společnosti Soutěže podkovy, která Zlatou podkovu pořádá.

V Humpolci se stejně jako v minulých letech pojede šest dílčích sedlových soutěží, nejméně přihlášek přišlo do té nejprestižnější, která nese stejně jako celá akce název Zlatá podkova. „Do Zlaté podkovy se letos přihlásilo šest koní a s nimi i šest jezdců, což je méně než v předešlých letech. Zlatá podkova je ale náročná špičková soutěž, která vyžaduje kvalitní koně a kvalitní přípravu,“ poukázal ředitel soutěží na skutečnost, že nejprestižnější soutěž je i nejnáročnější.

Naopak Stříbrná podkova, která se jezdí ve dvou stupních obtížnosti, je početně zastoupena podobně jako v předešlých letech. Vyšší obtížnost prověří patnáct koní, nižší dokonce dvacet pět koní. Několik jezdců se přihlásilo s více koňmi, takže jezdců bude méně než koní.

V Bronzové podkově se představí patnáct koní, jimž na hřbet usednou mladí jezdci ve věku do osmnácti let. Soutěže nadějí se zúčastní deset naopak mladých koní a přihlášeno je i třináct poníků.

Nejzkušenějším jezdcem v soutěži Zlatá podkova je Jiří Maxera ze stáje Pavlický dvůr, který startuje s dalšími dvěma koňmi v obtížnější Stříbrné podkově. „Ve Stříbrné podkově I. je přihlášena i Simona Bozděchová, která jezdí za domácí JK České zemědělské akademie při ŠS Humpolec, ale přihlášeni jsou i další Humpoláci a koně a jezdci z okolí Humpolce,“ zmínil Jiří Klubal. Mezi nimi třeba i Michaela Kadlecová z nedalekého JK Glod Čejov ve Zlaté podkově.

Za zmínku stojí ještě alespoň dvě jména. Do Humpolce se vrací Eliška Orctová z JC Rusek a Petr Rydval z JS Pod Hostýnem. „Petr Rydval je ročník narození 1954, pořád se účastní jezdeckých soutěží, pojede Stříbrnou podkovu II. Eliška Orctová je dvojnásobnou vítězkou Zlaté podkovy z let 2017 a 2018, letos je přihlášena do Stříbrné podkovy nižší obtížnosti a navíc pojede i Soutěž nadějí,“ upřesnil Jiří Klubal.

V soutěžích kočárů je přihlášeno sedm jednospřeží, třináct dvojspřeží a pět čtyřspřeží, z toho jeden kočár přijede z Německa. Výčet startujících doplní pět dvojspřeží poníků.

Humpolecké finále 56. ročníku seriálu závodů Zlatá podkova začíná v pátek 20. srpna v 8 hodin drezurními zkouškami. V sobotu jsou připraveny pro sedlové koně terénní zkoušky (od 8 hodin) a pro spřežení maraton (od půl třetí odpoledne). V neděli 22. srpna akce vyvrcholí parkurem sedlových koní (od 9 a od 14 hodin) a překážkovou jízdou mezi kuželi v soutěžích kočárů (od 12 hodin).

V neděli dopoledne tradičně opustí účastníci finále kolbiště Dusilov a zamíří do centra Humpolce, kde je od 10 hodin na programu průvod jezdců a koní městem se zdravicí na náměstí, koncert ZUŠ a vystoupení mažoretek.