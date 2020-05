Těžké období má ale za sebou. Poslední dva týdny už přinesly změnu. Vrátil se k tréninku, střílí doma v Černovicích. V klubu, ze kterého se mezi českou i světovou elitu propracoval. „Občas chodím střílet sám, ale víc s dětmi. Táta tady vede střelecký kroužek, tak toho využívám,“ svěřil se.

Hlava už začíná fungovat tak, jak má. Petr Nymburský už se zase na střelnici těší. Spřádá plány do budoucny, chystá se do Plzně. V Dukle už také startují tréninky. „Nejpozději do dvou týdnů se tam vypravím. Potřebuji se sejít s lidmi, s nimiž jezdím na závody. Ujasnit si některé věci, poradit se o dalším postupu,“ plánuje si.

Pauzu měl hodně dlouhou. Poslední závod absolvoval v únoru. „Už se těším až do toho zase vstoupím. Třináctého června budu střílet Jarní cenu Plzně, takže se je na co chystat. Je to veselejší,“ naznačil, že chuť do závodění roste.

A pak je tu také chuť po poznání. Chystá se otestovat, kolik z výkonnosti ztratil. A nejen z té. „Potřebuji poznat své pocity při závodě. Při soutěžích jsem měl hlavu nastavenou dobře, uměl jsem ze sebe dostat maximum. Nevím, jestli to teď budu zvládat. Nastavení hlavy bude jeden z klíčových úkolů pro nejbližší závody, možná celou sezonu,“ svěřil se.

Sezona to bude tak jako tak hodně zvláštní. Nejenže z kalendáře zmizela olympiáda, ale i valná většina závodů. Otázkou je, co bude s těmi mezinárodními, na které s reprezentací jezdil. „Na to odpověď neznám. Čekám na informace. Proslýchá se ale, že bychom mohli v červenci vyjet na jedny či dvoje do Německa. Zatím je to ale spíš zbožné přání,“ odmítá spekulovat.

Itinerář si zatím plní akcemi v Česku. Vrcholem sezony budou mistrovství republiky a finále kontrolních startů reprezentace. Na ty dojde ale až v září. „Do té doby tam máme řadové kontrolní starty a pak bych se rád zúčastnil závodů na úrovni regionu,“ slíbil, že ho mohou očekávat i pořadatelé akcí na Vysočině.