Jarní část soutěží totiž nahradil vložený mistrovský turnaj ve Vracově. Toho se zúčastnilo pět celků, když po nucené pauze nedaly dohromady kádr týmy Jihlavy a Drakenu Brno.

Humpolecké žákyně ve Vracově ze čtyř utkání jednou vyhrály a remizovaly, ve dvou zápasech prohrály.

I to jim stačilo, v součtu s podzimními výsledky, ke konečné druhé příčce a zmíněnému postupu do republikového finálového turnaje. „Mrzí nás těsná porážka od áčka Olbramovic,“ zhodnotil turnaj vedoucí a trenér týmu Stanislav Vošický. „Vzhledem k dalším výsledkům nám ale stačilo v utkání s Miroslaví prohrát o asi šestnáct branek. My jsme ale vyhráli o deset,“ dodal spokojeně Vošický.

Postup je pro humpolecká děvčata velkým úspěchem. „Před začátkem sezóny jsme s tím ani nepočítali,“ přiznává kouč. „Ale podzim nám vyšel a ve Vracově jsme to potvrdili. Na pohárová klání se moc těšíme,“ dodal Vošický.

Pohárový turnaj by se měl hrát první zářijový víkend, místo konání dosud nebylo určeno.

TURNAJ VE VRACOVĚ

Výsledky Jiskry:

HUMPOLEC - Sokol Vracov 2:14 (1:9)

HUMPOLEC - Olbramovice A 9:10 (3:2)

HUMPOLEC - Olbramovice B 7:7 (4:4)

HUMPOLEC - Miroslav 14:4 (6:2)



Sestava a góly Jiskry:

K. Příhodová, Voplakalová, Šedivá, A. Příhodová, Tomášiková, Maršíková - Koubová 9, Susedíková, Kohoutová 17, Zachová 4, Ranecká 2, M. Beznosková