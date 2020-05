Také ligové soutěže v národní házené se dohrávat nebudou. Svaz rozhodl o anulování ročníku. Nikdo nepostoupí ani nesestoupí. „Bylo to si jediné možné řešení. Nedovedu si představit, jak bychom soutěž dohrávali, když není možné používat šatny,“ souhlasil kapitán druholigového týmu Humpolce Michal Brož.

Ligové soutěže národní házenkáři dohrávat nebudou. | Foto: Deník / Kamil Vaněk

Podle jeho slov další odklad začátku jarní části už nebyl možný. „Sice občas hrajeme dva zápasy za víkend, ale nejde to pořád. Fyzicky by se to dalo, ale jsme amatéři. Nemůžeme všechny víkendy trávit jen na házené,“ vysvětlil.