Humpolečtí druholigoví muži tak mají po sezoně. Smutní z toho nejsou, naopak mají dva důvody k radosti. Tím prvním je, že se nemusí strachovat o záchranu, neboť na podzim se jim výsledkově nedařilo. V šesti zápasech získali pouhé dva body a byli v tabulce předposlední.

Druhým pozitivem je, že se klub chystá přebudovat areál. Práce by měly začít co nejdříve, proto by tým pro případné dohrávky musel hledat náhradní hřiště. „Připravujeme rozsáhlou rekonstrukci hřiště s rozpočtem za dvanáct milionů korun,“ prohlásil na začátku dubna předseda oddílu Jiří Fiala a k samotnému ukončení soutěžního ročníku včera doplnil: „Vím, že stanoviska klubů nebyla jednoznačná. Řada druholigových chtěla dohrávat. Přesto si myslím, že je toto rozumné řešení. I z toho důvodu, že se víc než půl roku netrénovalo.“

Humpolečtí házenkáři ale stoprocentní jistotu, že nebudou muset hledat azyl, nemají. Svaz totiž zrušil jen soutěže ligové, o osudu oblastních zatím rozhodnuto nebylo. V nich ale startuje béčko mužů, družstvo žen a všechny týmy mládeže. „Souhlasím s trenéry, že mládež by ještě na jaře hrát měla. Je potřeba, aby jsme ji co nejrychleji vrátili ke sportovní činnosti. Jinak o ni můžeme přijít,“ varoval.